Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 508/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị UBCKNN phạt 65 triệu đồng theo quy định pháp luật.

Ninh Vân Bay dính loạt vi phạm liên quan chứng khoán (nguồn ảnh: Ninhvanbay).

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin (CBTT) không đầy đủ nội dung tại các tài liệu: Phụ lục về danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026...

Hành vi thứ hai là Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị UBCKNN phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 6, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, tại báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Công ty công bố thông tin ông Đỗ Quang Hải là Tổng Giám đốc trong khi ông Trịnh Nguyên Khánh đã được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 1/6/2026 theo Nghị quyết số 04B/2026/NQ-HĐQT.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024, 2025 và BCTC riêng quý 2 năm 2026, Công ty có phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Công ty, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Công ty trình bày "không phát sinh".

Công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chỉ tiêu Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025; công bố thông tin sai lệch nội dung tại thuyết minh số 10 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay còn bị UBCKNN phạt 125 triệu đồng theo các quy định pháp luật do Công ty không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần NVT Holdings (Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay).

Với các hành vi vi phạm nêu trên, UBCKNN phạt Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tổng số tiền 365 triệu đồng.