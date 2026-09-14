Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng vì những vi phạm nào?

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, chủ dự án Six Senses Ninh Vân Bay vừa bị UBCKNN xử phạt 365 triệu đồng và cổ phiếu bị duy trì diện cảnh báo - Ảnh minh họa (nguồn ninhvanbay.vn)

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ. Ninh Vân Bay chưa công bố đầy đủ danh sách người nội bộ và người có liên quan trong một số báo cáo quản trị giai đoạn 2024-2026, đồng thời thiếu thông tin về nghị quyết HĐQT, ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

Mức phạt 175 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 ghi ông Đỗ Quang Hải là Tổng giám đốc, trong khi ông Trịnh Nguyên Khánh đã được bổ nhiệm vào vị trí này từ ngày 01/6/2026.

Doanh nghiệp cũng công bố không phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan, trong khi báo cáo tài chính thể hiện có các giao dịch này.

Ngoài ra, Ninh Vân Bay bị xử phạt do công bố sai một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2025, liên quan đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, dự phòng tổn thất đầu tư và một số nội dung tại thuyết minh báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp còn bị phạt 125 triệu đồng vì không bảo đảm điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập. Người này đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại NVT Holdings, công ty mẹ của Ninh Vân Bay.

Như vậy, tổng mức phạt 365 triệu đồng tập trung vào ba nhóm vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ, công bố thông tin sai lệch và không bảo đảm điều kiện đối với thành viên HĐQT.