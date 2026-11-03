Ninh Thạnh Lợi: Bứt phá giao thông nông thôn

Phát huy sức dân

Trong những năm tháng kháng chiến cứu nước gian khổ, Nhân dân vùng căn cứ Ninh Thạnh Lợi luôn kiên trung, đồng lòng đánh giặc. Sau giải phóng, thống nhất đất nước, bà con trở về với đồng ruộng, mảnh vườn, ra sức xây dựng quê hương. Những hố bom được san lấp thành thửa ruộng xanh rì, con đường đất quanh co được thay bằng đường bê-tông thẳng tắp. Từ chỗ chỉ có thể đi lại bằng xuồng, ghe..., giờ xe ô tô bon bon về tận xóm, ấp. Hiện nay, lộ GTNT trên địa bàn xã cơ bản liền mạch, không chỉ liên ấp mà còn mở rộng kết nối sang xã bạn.

Ông Trần Công Tánh, ấp Nhà Lầu 1, phấn khởi: “Ngày trước khó khăn. Còn giờ đây, đường sá nối liền, điện lưới bao phủ, nhà cửa khang trang, đời sống người dân ngày càng tốt hơn, tiện nghi hơn”.

Ðường về trung tâm xã Ninh Thạnh Lợi được xây dựng khang trang.

Giao thông kết nối thông suốt giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh; thương lái đến tận nơi thu mua hàng hoá, giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao thu nhập. Hệ thống giao thông được đầu tư hoàn thiện còn góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, trên địa bàn xã còn nhiều tuyến GTNT hư hỏng, xuống cấp, mặt đường hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và lưu thông hàng hoá của người dân, nhất là vào mùa mưa.

Việc sửa chữa, nâng cấp đồng bộ đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn thu ngân sách xã còn hạn chế, chưa đủ khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư.

Chính vì vậy, việc huy động sức dân, vận động người dân đóng góp, chung tay phát triển hạ tầng được xã đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã vận động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng 25 cầu GTNT, với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Ông Trần Hùng Em, ấp Cây Cui, cho biết: “Khi chính quyền địa phương có chủ trương xây cầu, làm đường, bà con chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ. Bởi đường, cầu xây xong, người dân được hưởng lợi rất lớn, không chỉ đi lại thuận tiện mà việc sản xuất, mua bán cũng phát triển, đời sống kinh tế từng bước được nâng lên”.

Tuyến đường Phó Sinh - Cạnh Đền hoàn thành, giúp việc đi lại, giao thương hàng hoá của người dân được thuận tiện.

Hiện xã tiếp tục rà soát, xác định các tuyến đường ưu tiên đầu tư, đồng thời mong muốn tỉnh và các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp hệ thống GTNT, giúp địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, giao thương, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung nguồn lực

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, xã Ninh Thạnh Lợi sẽ đầu tư xây dựng 41 tuyến đường nội bộ trên địa bàn, với tổng chiều dài khoảng 171 km. Xã phấn đấu đến cuối năm 2030 hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối an toàn đến 100% ấp và khu vực sản xuất.

Lộ trình thực hiện chia thành 2 giai đoạn. Trước mắt, giai đoạn 2026-2027, xã tập trung bê tông hoá 11 tuyến đã có nền đường, tổng chiều dài 38,2 km; hoàn thiện nền đất và cống ngang đối với 16 tuyến, dài 63,3 km. Ðồng thời, tiếp tục nâng cấp các tuyến xuống cấp, mở rộng tuyến kết nối liên xã, liên ấp và bê tông hoá các tuyến đã hoàn thiện nền, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới GTNT trên địa bàn.

Xã Ninh Thạnh Lợi đang tập trung nguồn lực phát triển giao thông nông thôn.

Ðể hiện thực hoá mục tiêu, xã triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện quy hoạch và hạ tầng đô thị; khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, đầu tư công và xã hội hoá; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và đời sống người dân. Ðịnh hướng này phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn được Ðảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi xác định ngay đầu nhiệm kỳ.

Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh: “Xây dựng GTNT không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà phải trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và từng người dân trên địa bàn. Bởi, việc đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ vận chuyển nông sản mà còn góp phần kết nối với các địa phương lân cận, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội”.

Với quyết tâm cao của Ðảng bộ, chính quyền, cùng sự đồng lòng của Nhân dân, xã thuần nông Ninh Thạnh Lợi đang từng bước hình thành không gian phát triển đa ngành. Trong đó, nông nghiệp chất lượng cao là nền tảng, công nghiệp - xây dựng tạo động lực, thương mại - dịch vụ và du lịch mở rộng giá trị gia tăng, đô thị là không gian tổ chức và kết nối các động lực tăng trưởng.

Việc tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, sẽ là chìa khoá để địa phương tận dụng hiệu quả lợi thế không gian mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững và tiến gần mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới./.