Ninh Phước trở thành đô thị loại III: Động lực mới cho phát triển bền vững và du lịch di sản

Các đại biểu dự Lễ công bố Quyết định công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III

Đột phá không gian phát triển, trở thành đô thị loại III

Chiều 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện xã Phước Hậu cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước Quảng Thúc Đoan cho biết: Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tỉnh Ninh Thuận hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa. Theo Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16.6.2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Phước Dân, xã Phước Thuận và xã Phước Hải được hợp nhất thành đơn vị hành chính mới mang tên xã Ninh Phước, với diện tích 65,357km² và quy mô dân số 71.039 người.

Trung tâm hành chính xã Ninh Phước

Việc thành lập xã Ninh Phước đã tạo không gian phát triển rộng mở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế địa phương. Căn cứ các quy hoạch được duyệt, Ninh Phước được định hướng phát triển thành đô thị loại III, giữ vai trò hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh, gắn với di sản văn hóa Chăm, làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, du lịch văn hóa và nông nghiệp công nghệ cao.

Đây là nền tảng chiến lược nhằm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với mục tiêu nâng cấp Ninh Phước lên phường trong năm 2027. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngày 27.10.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND công nhận đô thị Ninh Phước đạt tiêu chí đô thị loại III.

Qua đánh giá theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15, hiện trạng đô thị Ninh Phước đạt 81,95/100 điểm, trình độ phát triển đô thị đạt 78,53/100 điểm (đều vượt mức tối thiểu 75 điểm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền phát biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương xác định vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, mở rộng diện tích cây xanh công cộng, chỉnh trang các tuyến phố chính và giao thông đô thị.

Kỳ vọng và niềm tin từ Nhân dân

Sự kiện Ninh Phước lên đô thị loại III mang lại niềm phấn khởi lớn cho cộng đồng cư dân địa phương.

Chia sẻ niềm tự hào trước bước ngoặt của quê hương, ông Bạch Văn Nguyên, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước (cũ) nhận định việc trở thành đô thị loại III là cơ hội lớn để Ninh Phước khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa như gốm và thổ cẩm Chăm, tạo động lực phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững.

"Hòa chung dòng chảy lịch sử trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ninh Phước nay đã hội đủ các yếu tố "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để phát triển bền vững. Đồng thời, dù khiêm tốn đến mấy, những người con của Ninh Phước cũng có quyền kỳ vọng vào tương lai xán lạn, để tiếp tục tô thắm thêm trang sử hào hùng của quê hương, góp phần đưa tỉnh nhà Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần", ông Bạch Văn Nguyên nói.

Ông Nguyễn mong muốn, chính quyền và người dân xã Ninh Phước sẽ vượt qua mọi thách thức, khắc phục khó khăn, trên dưới thống nhất một lòng, vững tin mừng vinh hoa đến; phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, lòng dân hòa chung ý Đảng, kỳ vọng vui phú quý về.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của UBND tỉnh công nhận đô thị Ninh Phước là đô thị loại III

Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Sơn (thôn Vĩnh Thuận, xã Ninh Phước) bày tỏ: Người dân rất vui mừng khi xã đạt tiêu chí đô thị loại III. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục ưu tiên hoàn thiện quy hoạch đồng bộ; đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng và các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục - nhất là ở các thôn xa trung tâm. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là yếu tố then chốt để giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Ở góc độ bảo tồn di sản, ông Vạn Quan Phú Đoạn (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước) kiến nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn vay ưu đãi để các cơ sở sản xuất cải tiến lò nung gốm, quy hoạch vùng nguyên liệu đất sét ổn định và đảm bảo môi trường.

"Cần gắn việc phát triển đô thị với bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm, nhất là nghệ thuật gốm Bàu Trúc đã được UNESCO ghi danh, tăng cường kết nối làng nghề với du lịch cộng đồng để người dân sống được bằng chính nghề truyền thống của cha ông," ông Đoạn chia sẻ.

Nghệ thuật làm gốm Chăm tại xã Ninh Phước

Phát triển đô thị gắn liền với gìn giữ bản sắc di sản

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ninh Phước đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, việc được công nhận đô thị loại III không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Thời gian tới, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, rác thải và cây xanh công cộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý, quá trình đô thị hóa của Ninh Phước phải gắn liền với việc gìn giữ không gian làng truyền thống, di tích và cảnh quan văn hóa Chăm. Địa phương cần triển khai hiệu quả kế hoạch bảo vệ di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm; tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, phát triển du lịch cộng đồng tuyến Bàu Trúc - Mỹ Nghiệp để di sản trở thành nguồn lực tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đồng thời, tỉnh sẽ luôn đồng hành, chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ Ninh Phước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phát huy tối đa các giá trị văn hóa đặc sắc.

Nghề dệt tại làng Chăm Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước Quảng Thúc Đoan khẳng định, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, khắc phục các tiêu chí còn hạn chế; phát triển hạ tầng xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; quyết tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phấn đấu tiến tới mục tiêu thành lập phường Ninh Phước vào năm 2027, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.