Ninh Giang, Hải Dương: Côn đồ 'áp đáo tại gia', Công an đành 'bó tay'?

Do 'hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can' trong vụ chém người xảy ra tại nhà ông Nguyễn Hữu Thăng (số 56, khu 2, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, Hải Dương) nên ngày 28/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã ra Quyết định 'Tạm đình chỉ điều tra vụ án'.