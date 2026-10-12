Ninh Gia xây dựng xã an toàn giao thông

Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình điểm “Xã Ninh Gia an toàn giao thông. (Ảnh Lê Tiến)

Từ thực trạng giao thông

Nằm trên tuyến kết nối quốc lộ 20 và quốc lộ 28B, Ninh Gia có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều loại xe tham gia. Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 7 người bị thương. Hoạt động giao thương phát triển cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Ngày 30/9, UBND xã Ninh Gia ra mắt mô hình điểm “Xã Ninh Gia an toàn giao thông” theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lâm Đồng. Mô hình hướng đến phân định rõ trách nhiệm bảo đảm ATGT của từng tổ chức, cộng đồng và người dân, gắn tuyên truyền với kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ ra mắt mô hình. (Ảnh: Lê Tiến)

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia, Trưởng Ban Chỉ đạo mô hình, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, giao Công an xã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Xã sẽ rà soát các điểm có nguy cơ mất ATGT, ứng dụng camera giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý.

Cùng với chính quyền, tuổi trẻ Ninh Gia xác định vai trò tiên phong trong xây dựng văn hóa giao thông. Anh Nguyễn Công Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên xã, khẳng định thanh niên tham gia giao thông an toàn là bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng hình ảnh người trẻ văn minh. Tuổi trẻ xã cam kết “đã uống rượu, bia - không lái xe”, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, lan tỏa văn hóa giao thông trong gia đình và cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình điểm “Xã Ninh Gia an toàn giao thông”. (Ảnh Lê Tiến)

Gắn trách nhiệm với từng chủ thể

Tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân; tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành văn hóa giao thông từ cơ sở. Đồng thời, yêu cầu mô hình hoạt động thực chất, tránh hình thức, phấn đấu kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, không can thiệp vào việc xử lý vi phạm.

Theo đó, trách nhiệm được cụ thể hóa đối với doanh nghiệp, tuyến đường và gia đình. Doanh nghiệp phải yêu cầu cán bộ, công nhân người lao động chấp hành pháp luật, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; đưa ý thức tham gia giao thông vào đánh giá thi đua, xếp loại nhân viên, đồng thời bảo đảm hành lang ATGT tại khu vực hoạt động.

Học sinh tham dự chương trình ra mắt mô hình. (Ảnh Lê Tiến)

Với tuyến đường, mô hình đặt mục tiêu “3 không”: không đua xe trái phép, không ùn tắc, không có tai nạn chết người. Địa phương chú trọng các giải pháp như gờ giảm tốc, đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường; xử lý tình trạng họp chợ, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông. Trước đó, xã đã tổ chức tuyên truyền, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm tại khu vực chợ, ngã ba Tà Hine mới và dọc quốc lộ 20, quốc lộ 28B; đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý công trình không phép, đấu nối trái phép trong hành lang quốc lộ 28B.

Người dân, lực lượng chức năng và học sinh tham dự chương trình, cùng lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh Lê Tiến)

Ở mỗi gia đình có trách nhiệm vận động người thân chấp hành pháp luật, không giao xe máy, xe điện cho học sinh chưa đủ 16 tuổi; đồng thời tham gia mô hình tự quản. Ban Chỉ đạo gồm 12 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các lực lượng phối hợp tuyên truyền tại khu dân cư, hộ gia đình, trong đoàn viên, hội viên; vận động người dân tự giác chấp hành. Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, rà soát những bất cập về hạ tầng và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Thông qua việc phân công trách nhiệm cụ thể, Ninh Gia hướng đến xây dựng địa bàn an toàn giao thông từ cơ sở, huy động các tổ chức, gia đình và người dân cùng góp sức kéo giảm tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.