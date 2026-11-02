Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả màn ảnh Việt nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, năng lượng tích cực cùng khả năng biến hóa qua nhiều vai diễn. Mới đây, những khoảnh khắc hậu trường xoay quanh dự án điện ảnh mới của cô tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang có màn kết hợp trong phim điện ảnh Chị chị em em 3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong quá trình thực hiện dự án, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc phía sau máy quay, mang đến cho người xem một góc nhìn gần gũi hơn về không khí làm việc của đoàn phim cũng như quá trình tạo nên tác phẩm.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn quay clip hài hước ở hậu trường phim.

Đáng chú ý, mới đây, một đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn cùng thực hiện một video theo xu hướng bất ngờ nhận được nhiều lượt tương tác. Trong clip, Steven Nguyễn bế và nhấc bổng Ninh Dương Lan Ngọc để thực hiện thử thách. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra khi nam diễn viên mất thăng bằng.

Theo diễn biến của đoạn video, phần mặt sàn sân khấu tại vị trí Steven Nguyễn đứng bất ngờ bị lún, thủng xuống, khiến anh không thể giữ được thăng bằng. Cả Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc sau đó cùng ngã xuống sân khấu trong sự bất ngờ của những người có mặt.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn gặp sự cố dở khóc dở cười khi quay clip.

May mắn, sự cố không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau cú ngã, Ninh Dương Lan Ngọc bật cười trước tình huống ngoài dự tính nhưng cũng nhanh chóng hỏi thăm Steven Nguyễn. Cả hai đều không gặp vấn đề đáng ngại, khiến khoảnh khắc này nhanh chóng chuyển từ tình huống khiến người xem thót tim thành một màn "dở khóc dở cười".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bật cười trước sự cố bất ngờ mà hai diễn viên gặp phải, trong khi một bộ phận khán giả lại bày tỏ sự thích thú trước sự hài hước và ăn ý của Ninh Dương Lan Ngọc cùng Steven Nguyễn ở hậu trường. Những màn tương tác tự nhiên giữa cả hai cũng khiến nhiều người càng tò mò hơn về màn kết hợp trên màn ảnh rộng.

Chị chị em em 3 đánh dấu lần đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn làm việc cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Bên cạnh những cảnh quay được đầu tư cho bộ phim, các khoảnh khắc hậu trường của hai diễn viên cũng phần nào cho thấy không khí thoải mái, gần gũi trong quá trình thực hiện dự án.

Khán giả bất ngờ trước sự cố của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là cái tên duy trì được sức hút riêng với công chúng. Không chỉ sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim ảnh và chương trình giải trí. Cô thường xuyên gây chú ý bởi hình ảnh tươi tắn, hài hước, đồng thời cũng được đánh giá cao về sự nghiêm túc trong công việc.

Về cuộc sống hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khá kín tiếng khi chia sẻ về những vấn đề riêng tư. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên hiếm khi công khai hay tiết lộ quá nhiều trước truyền thông. Thay vào đó, cô chủ yếu tập trung cho công việc và những dự định cá nhân, trong khi các thông tin xoay quanh đời sống tình cảm thường chỉ dừng lại ở những đồn đoán từ công chúng.

Đáng chú ý, Chị chị em em 3 đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc với màn ảnh rộng sau khoảng 4 năm vắng bóng. Sự tái xuất của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là khi cô từng tạo dựng dấu ấn qua nhiều vai diễn trước đó. Trong dự án lần này, khả năng diễn xuất chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề của Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục nhận về những phản hồi tích cực từ khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng.