Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố về vai diễn trong Chị Chị Em Em 3

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mới của cô trong Chị Chị Em Em 3. Nữ diễn viên viết: “Chú chim trong lồng, buồn đến phát khóc hay cười đến phát khóc như Tư đây Liễu ơi”. Dòng trạng thái ngắn nhưng đầy cảm xúc lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt khi đây là một trong những lần hiếm hoi Lan Ngọc trực tiếp hé lộ tâm trạng của nhân vật Thị Liễu trước ngày phim ra mắt.

Trong poster mới, Lan Ngọc xuất hiện bên Steven Nguyễn. Cô diện trang phục mang màu sắc cổ điển, mái tóc đen dài buông tự nhiên, gương mặt được trang điểm nhẹ. Thị Liễu hiện lên với ánh mắt buồn rướm nước, vẻ mặt có phần bất an trong khi Steven Nguyễn đứng sát bên, tạo nên một khoảnh khắc vừa tình cảm vừa chất chứa nhiều bí ẩn.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn hé lộ mối quan hệ bí mật. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, Quốc Anh để lại bình luận: “Nguyễn Steven tại sao lại làm cô ấy khóc”, kèm biểu tượng cảm xúc. Màn tương tác của nam diễn viên nhanh chóng khiến người hâm mộ chú ý bởi trong phim, Quốc Anh đảm nhận Văn Tài, nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Thị Liễu. Những hình ảnh đầu tiên được ê-kíp công bố cũng cho thấy Văn Tài và Thị Liễu có những khoảnh khắc thân mật, trong khi Văn Tài lại đang có cuộc hôn nhân với Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai.

Thị Liễu là cô gái đến từ phương Nam, đặt chân đến vùng đất Kinh Bắc và trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới quan hệ chằng chịt của phim. Nhân vật được xây dựng với màu sắc khác với những vai diễn quen thuộc của Lan Ngọc. Tại showcase, nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu cô đóng một bộ phim lấy bối cảnh xã hội miền Bắc xưa, đồng thời phải tiết chế nguồn năng lượng vốn có để hóa thân thành người phụ nữ trưởng thành, trầm lắng hơn.

Đặc biệt, Thị Liễu chỉ 26 tuổi, trẻ hơn Lan Ngọc 10 tuổi ngoài đời. Nữ diễn viên sinh năm 1990 thừa nhận bản thân cũng bất ngờ khi được giao một nhân vật trẻ như vậy. Với cô, thử thách lớn không chỉ nằm ở tuổi tác mà còn ở việc thay đổi cách thể hiện cảm xúc và tiết chế sự hoạt bát vốn đã trở thành nét quen thuộc.

Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị liễu trong Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Vai diễn này cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau khoảng bốn năm. Bộ phim gần nhất cô tham gia trước đó là Cô gái từ quá khứ ra mắt năm 2022. Sau quãng thời gian tập trung cho nhiều hoạt động khác, nữ diễn viên chính thức trở lại với Chị Chị Em Em 3, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026.

Sự trở lại của Lan Ngọc vì thế được khán giả đặc biệt chờ đợi. Không chỉ trở lại sau thời gian dài, cô còn lựa chọn một vai diễn khác biệt, đặt mình vào bối cảnh Bắc Bộ xưa và một câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt.

Từ hình ảnh “chú chim trong lồng” mà Lan Ngọc nhắc đến, Thị Liễu dường như đang mang trong mình nhiều điều chưa thể nói thành lời. Còn việc cô buồn đến “phát khóc” hay cười đến “phát khóc” ra sao vẫn phải chờ đến khi Chị Chị Em Em 3 chính thức ra rạp để có câu trả lời.