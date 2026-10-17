Ninh Dương Lan Ngọc từng được đặc cách tốt nghiệp

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những diễn viên trưởng thành từ điện ảnh Việt, ghi dấu ấn nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc và sự biến hóa qua nhiều dạng vai. Ít ai biết rằng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã có một dấu mốc đáng nhớ liên quan đến vai Nương trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận.

Ninh Dương Lan Ngọc theo học chuyên ngành diễn viên tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2010, khi đang trong giai đoạn học tập, cô tham gia bộ phim Cánh Đồng Bất Tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Tác phẩm chuyển thể từ truyện vừa cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, kể câu chuyện về những phận người lênh đênh trên miền sông nước miền Tây.

Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Cánh Đồng Bất Tận.

Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận vai Nương, cô gái trẻ lớn lên giữa những tổn thương gia đình và cuộc sống nhiều bất hạnh. Nhân vật phải chứng kiến những biến cố đau lòng, mang trong mình nỗi đau và sự mất mát nhưng vẫn khao khát được yêu thương. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu sức nặng cảm xúc, Lan Ngọc đã thể hiện thuyết phục những giằng xé nội tâm của nhân vật, qua đó tạo nên dấu ấn nổi bật ngay từ tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Vai diễn Nương mang về cho Lan Ngọc nhiều giải thưởng đáng chú ý, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng và Liên hoan phim Việt Nam. Thành công này cũng mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Đáng chú ý, câu chuyện Lan Ngọc được đặc cách tốt nghiệp nhờ vai diễn trong Cánh Đồng Bất Tận từng được chia sẻ lại trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm. Theo nội dung một bình luận đang lan truyền, thời điểm đó, vì lịch quay phim, nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc tham gia kỳ thi tốt nghiệp theo hình thức thông thường. NSƯT Công Ninh, người thầy từng giảng dạy Lan Ngọc và giữ vai trò trưởng khoa vào thời điểm được nhắc đến, đã đứng ra trao đổi với hội đồng nhà trường về phương án đánh giá năng lực diễn xuất của cô thông qua vai Nương.

Thông tin này cũng nhắc lại việc phần thể hiện của Lan Ngọc được đánh giá cao, thậm chí có lời kể cho rằng bài thi của cô đạt điểm tuyệt đối, từng được lưu lại trong sách giáo khoa và sau 16 năm vẫn lấy làm đề bài thi cho các bạn sinh viên trường. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể về quá trình chấm điểm và quyết định của hội đồng cần được đối chiếu với nguồn tư liệu chính thức trước khi khẳng định.

Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, Lan Ngọc còn tham gia biểu diễn vở kịch Siêu Thị Bầu trong đêm báo cáo tốt nghiệp. Chi tiết này cho thấy nữ diễn viên vẫn có sự gắn bó với thầy cô, bạn học và môi trường đào tạo sân khấu trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Sau hơn một thập kỷ, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục hoạt động ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn chương trình giải trí. Từ Cánh Đồng Bất Tận, Cô Ba Sài Gòn đến Cua Lại Vợ Bầu, cô từng bước xây dựng vị trí riêng trong showbiz Việt. Nhìn lại hành trình ấy, vai Nương không chỉ là dấu mốc khởi đầu đáng nhớ mà còn là minh chứng cho khả năng diễn xuất được phát hiện từ rất sớm của nữ diễn viên.