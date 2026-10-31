Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ lý do mất ngủ khiến nhiều người đồng cảm

Sau chuyến cinetour quảng bá phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 vào tối ngày 29/10, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục màu đỏ nổi bật, thiết kế tôn vóc dáng, kết hợp kiểu tóc và lối trang điểm chỉn chu. Sắc đỏ rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng cùng vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 1990.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý không chỉ nằm ở diện mạo của nữ diễn viên mà còn là dòng trạng thái đi kèm. Ninh Dương Lan Ngọc hài hước chia sẻ: “Thương con bé mất ngủ, đừng uống matcha đêm như Nọc, giờ đuối quá luôn”.

Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp trong bộ váy đỏ. Ảnh: FBNV

Hóa ra, nguyên nhân khiến nữ diễn viên rơi vào tình trạng thiếu ngủ lại đến từ một điều khá quen thuộc, uống matcha vào buổi tối. Chia sẻ có phần than thở nhưng không kém phần dí dỏm của cô nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, không ít khán giả bày tỏ sự đồng cảm khi bản thân cũng gặp tình trạng tương tự sau khi uống các loại đồ uống có chứa caffeine. Một tài khoản hài hước viết: “Thì ra người nổi tiếng uống matcha cũng mất ngủ như mình”. Người khác còn cho biết bản thân chỉ cần uống trà sữa cũng khó ngủ, huống chi là matcha.

Ngoài câu chuyện mất ngủ, nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Một khán giả hào hứng hỏi liệu có từ ngữ nào phù hợp hơn “rực rỡ” để miêu tả vẻ đẹp của nữ diễn viên. Một số người còn nhận xét phong cách thời trang gần đây của cô có sự thay đổi tích cực, liên tục xuất hiện với những bộ trang phục đẹp mắt. Thậm chí, có người hài hước cho biết mình cũng mất ngủ vì ngắm hình ảnh của nữ diễn viên.

Khán giả điêu đứng trước nhan sắc của 'Thị Liễu' Ninh Dương Lan Ngọc trong cinetour Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Những phản hồi này cho thấy sức hút của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn được duy trì qua từng lần xuất hiện. Đặc biệt, sau khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của cô với Chị Chị Em Em 3 càng khiến khán giả quan tâm.

Trong phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu. Đây là nhân vật có tính cách trầm lặng, giàu nội tâm, khác với những hình tượng hoạt bát, sắc sảo mà nữ diễn viên từng thể hiện trước đó. Tác phẩm lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, chủ yếu tại vùng đất Kinh Bắc, đan cài những yếu tố văn hóa như dân ca quan họ và các quy tắc lễ giáo thời bấy giờ.

Thị Liễu có xuất thân nhiều biến cố, từng rời quê hương từ nhỏ và trở về sau 15 năm. Tại đây, cô bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp với Văn Cường (Steven Nguyễn) và Văn Tài (Quốc Anh). Những lựa chọn giữa tình yêu, tình thân và hạnh phúc cá nhân đẩy nhân vật vào nhiều giằng xé. Vai diễn đòi hỏi Lan Ngọc thể hiện sự chuyển biến tâm lý từ nhẫn nhịn, chịu đựng đến phản kháng và bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ.

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 đánh dấu màn trở lại điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc sau khoảng 4 năm, kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ (2022). Tại thời điểm giới thiệu dự án, nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân có những áp lực nhất định khi trở lại màn ảnh rộng, nhất là khi phải hóa thân vào một nhân vật hoàn toàn khác biệt. Cô cũng cho biết đã phải tiết chế nguồn năng lượng vốn có để thể hiện nét dịu dàng, trưởng thành của Thị Liễu.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV

Sau khi phim ra mắt, diễn xuất của Lan Ngọc tiếp tục nhận được sự chú ý. Những phân cảnh đối đầu với Steven Nguyễn, đặc biệt là lúc Thị Liễu bộc lộ sự phẫn uất trước người chồng, được bàn luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến dành lời khen cho biểu cảm và khả năng chuyển biến cảm xúc của nữ diễn viên ở các phân đoạn cao trào.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc từng ghi dấu qua loạt phim như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu và Cua Lại Vợ Bầu. Đặc biệt, vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận từng giúp cô khẳng định thực lực diễn xuất, trong khi những dự án thương mại sau này đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.