Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ cuộc sống vợ chồng với Steven Nguyễn

Mới đây, tại một buổi cinetour quảng bá phim Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ vợ chồng giữa Thị Liễu và Văn Cường, hai nhân vật do cô và Steven Nguyễn đảm nhận. Những tiết lộ của nữ diễn viên giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc hôn nhân nhiều tổn thương được khắc họa trên màn ảnh.

Theo Ninh Dương Lan Ngọc, cuộc sống giữa Thị Liễu và Văn Cường thực chất chỉ là một mối quan hệ tạm bợ, không phải cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Dù sống cùng nhau nhiều năm, Thị Liễu chưa từng có được cảm giác an toàn hay thực sự được đối xử như một người vợ.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ những góc khuất trong cuộc hôn nhân giữa Thị Liễu và Văn Cường tại buổi cinetour Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết nhân vật của mình có những thời điểm được Văn Cường yêu thương, chiều chuộng. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy không ổn định. Khi cần phục vụ công việc làm ăn, Văn Cường có thể đưa Thị Liễu đi gặp gỡ khách hàng, tận dụng nhan sắc của cô để tạo dựng quan hệ và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Trong phần chia sẻ tại cinetour, Ninh Dương Lan Ngọc nhấn mạnh rằng Thị Liễu chưa bao giờ thực sự được nhìn nhận như một con người có quyền quyết định cuộc sống riêng. Cô tồn tại trong mối quan hệ mà tình yêu, sự kiểm soát và lợi ích cá nhân luôn đan xen.

Những lời tâm sự của Ninh Dương Lan Ngọc khiến cuộc hôn nhân kéo dài tám năm giữa Thị Liễu và Văn Cường trở thành một trong những tuyến truyện đáng chú ý của Chị Chị Em Em 3. Bề ngoài, Văn Cường là người đàn ông có tiền bạc, thường xuất hiện với trang phục lịch lãm và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vật chất của vợ. Thế nhưng, phía sau cuộc sống ấy là sự ngột ngạt mà Thị Liễu phải chịu đựng.

Nhân vật Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai có cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, khi tình yêu và lợi ích cá nhân luôn đan xen. Ảnh: FBNV.

Mâu thuẫn giữa hai nhân vật được đẩy lên cao trào trong phân cảnh tranh cãi từng gây chú ý trên mạng xã hội. Khi Văn Cường liên tục nhắc lại những gì mình đã làm cho vợ, Thị Liễu chỉ đáp lại bằng mong muốn giản dị là được yêu thương.

Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ đây là một trong những phân đoạn khó nhất của cô khi thực hiện bộ phim. Do chưa từng hợp tác với Steven Nguyễn trước đó, cả hai phải dành thời gian tìm được sự ăn ý. Sau lần quay đầu chưa đạt yêu cầu, ê-kíp quyết định thực hiện lại phân cảnh vào một dịp khác.

Ở lần quay tiếp theo, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cảm xúc mà Steven Nguyễn thể hiện đã giúp cô nhập vai sâu hơn. Những lời thoại và biểu cảm của bạn diễn khiến nữ diễn viên bật khóc tự nhiên, góp phần tạo nên màn đối đầu căng thẳng giữa hai nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn có màn đối đầu căng thẳng trong vai Thị Liễu và Văn Cường. Ảnh: FBNV.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người đàn ông từng dùng tiền chuộc Thị Liễu khỏi sòng bạc. Anh cho rằng việc mang đến cuộc sống đầy đủ đã chứng minh tình cảm dành cho vợ. Ngược lại, Thị Liễu cảm thấy bản thân bị ràng buộc bởi những món nợ ân tình và không có quyền tự quyết.

Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đề cập đến những lần Thị Liễu tranh cãi với Văn Cường như một cơ hội hiếm hoi để nhân vật bộc lộ tiếng nói của mình. Chính những cuộc đối đầu ấy phần nào buộc Văn Cường nhìn lại cách đối xử với người phụ nữ bên cạnh.

Steven Nguyễn cho biết vai Văn Cường có nhiều góc khuất phía sau vẻ ngoài lịch lãm và cuộc sống đủ đầy. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở cuộc hôn nhân bất hạnh. Khi trở về quê, Thị Liễu gặp lại Văn Tài do Quốc Anh thủ vai, người từng có mối tình dang dở với cô. Những cảm xúc cũ khiến Liễu bước vào mối quan hệ phức tạp, trong khi Văn Tài đang chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu do Kỳ Duyên đảm nhận.

Sự lựa chọn của Thị Liễu trở thành nguyên nhân khiến Chị Chị Em Em 3 vấp phải nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện, nhưng cũng có ý kiến cho rằng bộ phim chưa xử lý thuyết phục ranh giới giữa khát vọng hạnh phúc và hành vi phản bội.

Mối tình dang dở giữa Thị Liễu và Văn Tài tiếp tục đẩy câu chuyện vào những tình huống tình cảm phức tạp. Ảnh: FBNV.

Sau bốn năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc lựa chọn một nhân vật có tâm lý phức tạp để trở lại. Dù kịch bản nhận những đánh giá trái chiều, màn kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn vẫn được một số bài phê bình ghi nhận nhờ khả năng thể hiện cảm xúc và những phân cảnh đối đầu.

Ra rạp từ ngày 30/10, Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn và Will Vũ sản xuất đã vượt mốc 105 tỷ đồng doanh thu tính đến ngày 9/11, theo số liệu phòng vé được truyền thông cập nhật. Bộ phim tiếp tục được ê-kíp quảng bá thông qua các hoạt động giao lưu trực tiếp với khán giả.

Sau bốn năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với vai diễn có nhiều diễn biến tâm lý trong Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV.

Những chia sẻ mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ làm rõ hơn mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Cường mà còn cho thấy cách nữ diễn viên nhìn nhận nhân vật mình đảm nhận. Qua đó, câu chuyện về tình yêu, sự chiếm hữu và quyền được tôn trọng trong hôn nhân tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm sau khi bộ phim ra mắt.