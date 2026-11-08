Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận có yêu Steven Nguyễn

Mới đây, trong buổi cinetour quảng bá phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả bật cười khi được hỏi về cảm xúc dành cho nhân vật Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Yêu chứ sao không yêu". Theo Lan Ngọc, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của phụ nữ thời xưa, Văn Cường là hình mẫu khá lý tưởng bởi anh có bản lĩnh, phong trần và đặc biệt sở hữu một nghề nghiệp đàng hoàng. Màn đối đáp tự nhiên của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi họ đang cùng đảm nhận vai vợ chồng trên màn ảnh.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành Thị Liễu, người phụ nữ có nhiều mâu thuẫn nội tâm và những góc khuất trong đời sống tình cảm. Trong khi đó, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người chồng có vẻ ngoài bóng bẩy nhưng mang tính cách thực dụng, ham tiền và cờ bạc. Nhân vật này được xây dựng với nhiều khía cạnh phức tạp, tạo nên những tình huống xung đột căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Bộ phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ chồng chéo, sự ghen tuông và bí mật giữa các nhân vật. Cuộc sống của Thị Liễu và Văn Cường đứng trước nhiều biến động khi Văn Tài (Quốc Anh), người bạn thân thuở thiếu thời của Liễu, xuất hiện. Những tình tiết liên quan đến tình yêu, hôn nhân và lòng tham trở thành chất liệu chính để phát triển câu chuyện. Bên cạnh Lan Ngọc và Steven Nguyễn, tác phẩm còn có sự góp mặt của Chi Pu trong vai Thị Nương, Hoa hậu Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu và NSND Lê Khanh.

Màn kết hợp lần này cũng mang đến thử thách diễn xuất đáng chú ý cho cả hai. Ninh Dương Lan Ngọc vốn được biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, từ hài hước, tình cảm đến tâm lý. Cô từng tạo dấu ấn với Cánh đồng bất tận, Cô Ba Sài Gòn, loạt phim Gái già lắm chiêu và Cô gái từ quá khứ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và khả năng tạo tương tác với bạn diễn. Ngoài điện ảnh, cô còn được yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế. Về cuộc sống riêng, Lan Ngọc tương đối kín tiếng trong chuyện tình cảm, dành nhiều sự quan tâm cho công việc và những dự định cá nhân.

Với Steven Nguyễn, vai Văn Cường tiếp tục cho thấy nỗ lực mở rộng hình tượng sau thành công của Mưa đỏ. Sinh năm 1991, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian dài chật vật theo đuổi nghệ thuật, đảm nhận những vai diễn nhỏ trước khi được chú ý qua web-drama Bi Long đại ca và Hùng Long Phong Bá. Vai trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa đỏ trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sở hữu ngoại hình nam tính, hình thể săn chắc và thế mạnh ở những phân cảnh hành động, Steven Nguyễn đang từng bước tìm kiếm cơ hội thể hiện nhiều dạng nhân vật trên màn ảnh. Ngoài công việc, anh khá kín tiếng về đời tư và dành thời gian cho việc tập luyện, phát triển chuyên môn.

Lan Ngọc và Steven Nguyễn có màn kết hợp đáng chú ý trên màn ảnh.

Được đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện và chính thức khởi chiếu từ ngày 30/10/2026, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng tạo được sức hút tại phòng vé. Tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu vào đầu tháng 11, đồng thời trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội nhờ những phân cảnh cao trào và màn tương tác của dàn diễn viên. Dù kịch bản vẫn nhận về một số ý kiến trái chiều, bộ phim giúp Lan Ngọc và Steven Nguyễn có thêm cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất trong một dự án điện ảnh được quan tâm.

Chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc tại cinetour vì thế càng khiến khán giả chú ý đến mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Cường. Câu trả lời hài hước của nữ diễn viên không chỉ tạo không khí vui vẻ trong buổi giao lưu mà còn cho thấy sức hút của nhân vật Steven Nguyễn trên màn ảnh. Sự kết hợp giữa hai diễn viên tiếp tục là một trong những điểm được khán giả quan tâm khi nhắc đến Chị Chị Em Em 3.