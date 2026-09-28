Đoạn giới thiệu mới của Chị Chị Em Em 3 tiếp tục hé lộ những phân cảnh đáng chú ý xoay quanh dàn nhân vật nữ. Trong đó, khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ “tát” Kỳ Duyên khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa hai nhân vật Thị Liễu và Thị Mầu.

Cụ thể, trong một không gian được bao phủ bởi ánh sáng vàng và không khí có phần u tối, Thị Liễu xuất hiện đối diện Thị Mầu. Hai nhân vật dường như đang có một cuộc trò chuyện căng thẳng trước khi Thị Liễu bất ngờ ra tay. Cú tát diễn ra nhanh chóng, khiến Thị Mầu phải nghiêng mặt theo tác động.

Ninh Dương Lan Ngọc 'tát' Kỳ Duyên.

Khoảnh khắc này được ê-kíp giữ ở mức vừa đủ để tạo sự tò mò. Đoạn giới thiệu không hé lộ cụ thể cuộc đối thoại trước đó giữa hai người, cũng không cho biết nguyên nhân khiến Thị Liễu nổi giận với Thị Mầu. Vì vậy, lý do phía sau màn đối đầu vẫn được giữ kín.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, nhân vật được giới thiệu là chị họ của Thị Mầu. Đây cũng là một trong những vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau thời gian tập trung cho các hoạt động khác. Với Thị Liễu, Lan Ngọc mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn có màu sắc trẻ trung, hoạt bát mà cô từng đảm nhận.

Trong khi đó, Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, nhân vật trung tâm của Chị Chị Em Em 3. Nhân vật được lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu quen thuộc trong văn hóa dân gian, nhưng được xây dựng trong câu chuyện điện ảnh riêng, đặt giữa bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Đây cũng là lần Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng.

Ninh Dương Lan Ngọc vai Thị Liễu. Ảnh: NSX

Sự xuất hiện của Thị Liễu và Thị Mầu trong cùng một câu chuyện được kỳ vọng tạo nên một tuyến quan hệ nhiều biến động. Những hình ảnh được công bố trước đó cho thấy cả hai có những khoảnh khắc tương tác khá đặc biệt, từ đối thoại cho đến trực tiếp đối đầu.

Đặc biệt, cú tát trong đoạn giới thiệu khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật càng trở nên khó đoán. Thị Liễu đang tức giận vì điều gì? Thị Mầu đã làm gì khiến người chị họ có hành động mạnh tay như vậy? Đây là những câu hỏi mà đoạn giới thiệu chưa đưa ra lời giải đáp.

Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên, Chị Chị Em Em 3 còn có sự tham gia của Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn cùng nhiều diễn viên khác. Bộ phim tiếp tục khai thác những mối quan hệ đan xen giữa tình cảm, gia đình và những khuôn phép của xã hội xưa.

Kỳ Duyên vai Thị Mầu. Ảnh: NSX

Với việc liên tục hé lộ các phân cảnh có tính đối đầu nhưng chưa giải thích nguyên nhân, ê-kíp Chị Chị Em Em 3 đang giữ lại nhiều nút thắt quan trọng của câu chuyện. Trong số đó, màn “tát” giữa Thị Liễu và Thị Mầu là một trong những chi tiết đáng chú ý, khiến khán giả phải chờ đến khi phim chính thức ra mắt để tìm hiểu nguyên nhân thực sự phía sau.