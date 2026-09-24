Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh Việt, 'đối đầu' với Chi Pu và 'Hoa hậu Việt Nam' Kỳ Duyên

Sau nhiều đồn đoán, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức được ê kíp công bố vào vai Thị Liễu. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, "ngọc nữ màn ảnh" cho thấy sức hút sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Vẫn với "vẻ đẹp không tuổi", Thị Liễu với màn hóa thân của Lan Ngọc trở nên tao nhã và sang trọng.

Tuy vậy, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa tiết lộ nhiều về nhân vật này. Trong Chị chị em em 3, cô sẽ diễn xuất bên cạnh dàn "mỹ nhân" đình đám như Chi Pu, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa... Đây được xem là màn "đối đầu" thú vị trên màn ảnh rộng giữa những nữ diễn viên tài sắc, được săn đón hàng đầu tại showbiz Việt.

Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc không tham gia đóng phim. Cô chọn game show, chương trình thực tế để "giữ nhiệt" tên tuổi. Trong đó, nàng "ngọc nữ" trở thành mảnh ghép không thể thiếu của Running man Vietnam qua nhiều mùa. Lần gần nhất mà cô tham gia diễn xuất là vào năm 2022, với phim Cô gái từ quá khứ.

Vốn là gương mặt quen thuộc với màn ảnh Việt, Lan Ngọc sở hữu khả năng "biến hóa" qua nhiều dạng vai cùng sức hút mạnh mẽ với khán giả đại chúng. Việc nữ diễn viên góp mặt trong phần phim thứ ba càng khiến “bình quân nhan sắc” của dàn diễn viên thêm nổi trội, đặc biệt khi Chị chị em em vốn là thương hiệu nổi tiếng với “vũ trụ mỹ nhân”, đã được chứng tỏ qua hai phần phim trước đó.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về áp lực lần đầu đóng phim mang bối cảnh Bắc Bộ: "Tôi đã vào nghề nhiều năm, nhưng đúng tới Chị chị em em 3 mới có cơ hội được đóng trong một phim lấy bối cảnh xã hội miền Bắc. Việc hoá thân vào nhân vật Thị Liễu cũng là một thử thách, bởi đây là dạng vai từ trước đến giờ tôi chưa từng thể hiện qua. Tôi cũng có những áp lực vô hình khi quay trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian. Và tôi còn được làm việc với những người rất giỏi, thông minh và nhạy bén, vì thế mà mình càng phải cố gắng hơn. Vào vai này, tôi phải kiềm chế bớt năng lượng của mình lại để trưởng thành, tiết chế hơn. Có thể nói, đây là một bước chuyển mình với cá nhân tôi trong sự nghiệp diễn xuất".