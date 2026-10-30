Ninh Dương Lan Ngọc phản hồi sau loạt ý kiến trái chiều

Sau khi Chị Chị Em Em 3 bước vào giai đoạn chiếu sớm, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự quan tâm dành cho dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn và Quốc Anh, tác phẩm cũng vấp phải nhiều phản hồi không tích cực về nội dung.

Trên Threads, một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng sau khi xem phim. Những bình luận như “Diễn viên 3 tỷ, kịch bản 3 xu. Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn cũng không cứu nổi kịch bản” được chia sẻ, thể hiện sự không hài lòng với cách triển khai câu chuyện. Một số ý kiến cho rằng kịch bản còn rời rạc, lan man, lời thoại thiếu tự nhiên và các tình tiết chưa tạo được chiều sâu cần thiết.

Ninh Dương Lan Ngọc phản hồi trước những ý kiến đóng góp.

Việc sử dụng nhiều cảnh nóng cũng trở thành điểm gây tranh luận. Không ít người xem cho rằng những phân đoạn này chưa được kết nối thuyết phục với diễn biến tâm lý nhân vật. Dù vậy, diễn xuất của dàn diễn viên chính vẫn nhận được những lời ghi nhận nhất định. Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Chi Pu và Quốc Anh được một số khán giả đánh giá đã cố gắng hoàn thành vai diễn trong điều kiện kịch bản còn hạn chế. Phần bối cảnh, trang phục cũng là yếu tố được nhắc đến tích cực.

Giữa lúc bộ phim xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, Ninh Dương Lan Ngọc có bài đăng trên trang cá nhân: “Cảm ơn tất cả mọi người lựa chọn và đến cùng chúng em , thật sự em biết còn nhiều thiếu sót và nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Em biết ơn rất nhiều , chúc mọi người ngủ thật ngon và hẹn chiều 30/10”.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Động thái của Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý bởi đây là thời điểm bộ phim đang nhận được nhiều phản hồi khác nhau. Thay vì tranh luận với những lời chê bai, nữ diễn viên lựa chọn gửi lời cảm ơn và ghi nhận ý kiến khán giả. Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, có thời lượng 122 phút và được phân loại T18. Phim lấy bối cảnh miền Bắc Việt Nam thời xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Thị Mầu, Thị Liễu, Thị Nương, Văn Tài và Văn Cường. Những bí mật riêng, lựa chọn tình cảm và ràng buộc lễ giáo tạo nên chuỗi mâu thuẫn giữa các nhân vật.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi được Văn Cường (Steven Nguyễn) dùng tiền chuộc khỏi sòng bạc, Thị Liễu trở về quê nhà và gặp lại Văn Tài (Quốc Anh), người bạn thân từ thời niên thiếu. Cuộc hội ngộ khiến nhân vật phải đối diện với tình cảm thật sự cũng như mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.

Trong khi đó, Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, Chi Pu đảm nhận Thị Nương. Sự góp mặt của những gương mặt có màu sắc diễn xuất khác nhau tạo nên một trong những điểm được khán giả quan tâm trước ngày phim ra rạp.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, Chị Chị Em Em 3 còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau khoảng bốn năm vắng bóng. Những phản hồi trái chiều ở thời điểm đầu phát hành đặt bộ phim trước nhiều áp lực, đồng thời khiến động thái tiếp thu góp ý của nữ diễn viên được chú ý.