Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng về mối quan hệ với mỹ nam kém 8 tuổi

Cả hai cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3, dự kiến mang đến nhiều tình tiết bất ngờ với những mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Đáng chú ý, nữ diễn viên hài hước viết dòng trạng thái: “Đây là anh em ko phải chị em đâuu”. Cách nói nửa đùa nửa thật của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng khiến khán giả liên tưởng đến mối quan hệ giữa hai nhân vật mà cô và Quốc Anh đảm nhận trong phim.

Bên dưới bài đăng, khán giả nhắc lại câu thoại trong trailer khi nhân vật Văn Tài do Quốc Anh thủ vai hỏi Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc: “Những năm qua chị sống có hạnh phúc không?”. Chi tiết này làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt khi câu hỏi mang sắc thái hoài niệm và gợi nhắc đến những chuyện đã qua. Dù vậy, chi tiết này cho thấy cách xưng hô 'chị' trong phim khác với cách cô nàng khẳng định trong bài đăng mới.

Một số bình luận hài hước cho rằng cặp đôi này có thể mang đến chuyện tình nhiều trắc trở trên màn ảnh. Nhiều khán giả để lại bình luận bên dưới bài đăng của Ninh Dương Lan Ngọc: “Chị em nhá", "cặp này trong phim chắc tình cảm cảm lạnh lắm đây”, hay “Real thì là anh em, không real thì là chị em”. Những phản ứng này cho thấy sự tò mò của người xem trước màn kết hợp giữa cô nàng và Quốc Anh.

Trước đó, nhà sản xuất Chị Chị Em Em 3 cũng đăng tải hình ảnh hai diễn viên ôm nhau cùng dòng chú thích gợi mở về một chuyện tình dang dở: “Có những chuyện tình tưởng đã khép lại nhưng lòng người vẫn chờ một ngày được viết tiếp. Họ từng lỡ nhau để rồi khi gặp lại mới hiểu rằng có những tình cảm chẳng thể phai nhòa theo năm tháng. Chỉ tiếc rằng, lần này, yêu nhau thôi có lẽ vẫn chưa đủ”. Thông điệp này càng khiến khán giả đặt câu hỏi về quá khứ giữa Thị Liễu và Văn Tài, cũng như những ràng buộc có thể ngăn cản hai nhân vật đến với nhau.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người phụ nữ đã có gia đình khi kết hôn với Văn Cường (Steven Nguyễn). Trong khi đó, Quốc Anh đảm nhận vai Văn Tài, chồng của Thị Mầu (Kỳ Duyên). Qua những tình tiết được hé lộ trong trailer, Thị Liễu và Văn Tài dường như có mối liên hệ tình cảm từ quá khứ. Câu thoại Văn Tài hỏi Thị Liễu về cuộc sống những năm qua càng gợi mở khả năng cả hai từng có những kỷ niệm sâu đậm trước khi mỗi người bước vào một mối quan hệ riêng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến họ xa cách cũng như diễn biến mối quan hệ khi tái ngộ vẫn là những chi tiết khiến khán giả tò mò.

Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu là 3 tuyến nữ chính của Chị Chị Em Em 3.

Đáng chú ý, khi Ninh Dương Lan Ngọc nhắc đến nhân vật Thị Mầu trong phần bình luận và đùa rằng: “Ủa cậu Tài với em Mầu mà”. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sau đó xuất hiện trong màn tương tác này, đáp trả câu hỏi của ngọc nữ: “Em Mầu có được Tài ôm mà biết chị Liễu”.

Màn đối đáp dí dỏm giữa các diễn viên càng khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời tạo thêm sự tò mò về những diễn biến trong phim. Tuy nhiên, mối quan hệ thực sự giữa Thị Liễu và Văn Tài vẫn cần chờ tác phẩm chính thức giải đáp.

Với những tình tiết được hé lộ cùng màn tương tác đầy ẩn ý của dàn diễn viên, Chị Chị Em Em 3 đang thu hút sự chú ý của khán giả. Người xem hiện mong chờ màn kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh, cũng như câu trả lời cho mối quan hệ đặc biệt giữa Thị Liễu và Văn Tài trên màn ảnh rộng.