Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ có động thái bênh vực Quốc Anh sau khi nam diễn viên vấp phải những ý kiến trái chiều vì hành động liên quan đến con ếch trong một cảnh quay hậu trường. Trước đó, một bộ phận khán giả cho rằng cách đùa giỡn của Quốc Anh có phần vô duyên, thậm chí quá đáng khi khiến đàn chị hoảng sợ.

Giữa những lời bàn tán, Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Quốc Anh, kèm lời nhắn trực tiếp gửi đến đàn em. Nữ diễn viên kể lại tình huống xảy ra trong lúc cả hai thực hiện một cảnh quay dưới mưa. Theo Lan Ngọc, Quốc Anh đã nhiều lần cảnh báo cô về sự xuất hiện của hai con ếch nhưng nam diễn viên lại không nhìn thấy chúng.

Lan Ngọc hài hước chia sẻ: "Lúc diễn cảnh này là mưa ướt nhep sàn trơn khúc sân bà Liễu đi ra té ụ mọng 1 lần. Mà tội cậu coa nhắc 2 bà ếch đó rồi mak nhìn quài ko thấy tới lúc thấy là bấn hồn nên cậu cũng sợ chạy té thiệt".

Ninh Duơng Lan Ngọc lên tiếng cho hành động của ' Cậu Tài'.

Qua lời kể của Lan Ngọc, có thể thấy tình huống khiến Quốc Anh bị hiểu lầm thực chất xuất phát từ sự hoảng hốt của nam diễn viên khi phát hiện con ếch. Anh không chỉ nhắc nhở đàn chị từ trước mà bản thân cũng sợ đến mức bỏ chạy và bị ngã.

Đáng chú ý, thay vì tỏ ra khó chịu trước hành động của đàn em, Ninh Dương Lan Ngọc lại có thái độ khá thoải mái. Cô còn nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa hai người: "Giai đoạn này là thân nên cũng hiểu nhau rồi. Cậu trên phim thấy dz chứ ngoài nhất mak lạnh lắmmm. Cảm ơn cậu cùng phối hợp với cô Liễu trong chuyến hành trình này nha".

Những chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc phần nào giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau cảnh quay. Đặc biệt, việc nữ diễn viên chủ động giải thích và gửi lời cảm ơn Quốc Anh cho thấy cô không đặt nặng tình huống từng khiến đàn em nhận về những lời nhận xét tiêu cực.

Bên cạnh việc giải thích cho Quốc Anh, bài đăng còn hé lộ sự thân thiết của cả hai trong quá trình làm việc. Cách Lan Ngọc gọi đàn em là "cậu" và tự xưng "cô Liễu" cũng cho thấy sự gần gũi giữa hai diễn viên. Thay vì trực tiếp tranh luận với những ý kiến chỉ trích, nữ diễn viên lựa chọn kể lại sự việc bằng giọng điệu vui vẻ, để chính người trong cuộc làm rõ hiểu lầm.

Động thái mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc vì thế không chỉ là một lời nhắn gửi đến Quốc Anh mà còn giúp câu chuyện hậu trường được nhìn nhận từ góc độ của người trực tiếp chứng kiến.