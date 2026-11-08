Ninh Dương Lan Ngọc lập thành tích hiếm có

Mốc doanh thu mới của Chị Chị Em Em 3 giúp Ninh Dương Lan Ngọc bổ sung thêm một tác phẩm trăm tỷ vào danh sách những bộ phim thành công về mặt thương mại. Đáng chú ý, trước đó nữ diễn viên từng có hai dự án đạt thành tích tương tự là Cua Lại Vợ Bầu và Gái Già Lắm Chiêu 3.

Ba bộ phim do Ninh Dương Lan Ngọc đóng chính lần lượt ghi nhận thành tích ấn tượng tại phòng vé, gồm Cua Lại Vợ Bầu với 192 tỷ đồng, Gái Già Lắm Chiêu 3 với 165 tỷ đồng và Chị Chị Em Em 3 với hơn 103 tỷ đồng. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy sức hút bền bỉ của nữ diễn viên trong dòng phim thương mại Việt Nam.

Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3.

Ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2019, Cua Lại Vợ Bầu là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc. Trong phim, cô đảm nhận vai Nhã Linh, người phụ nữ đứng trước những lựa chọn khó khăn khi chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình xuất hiện nhiều biến động. Diễn xuất của nữ diễn viên bên cạnh Trấn Thành góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó.

Một năm sau, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn với Gái Già Lắm Chiêu 3. Hóa thân thành Ms. Q, nữ diễn viên mang đến hình ảnh một phụ nữ thành đạt, sắc sảo, có cuộc sống xa hoa nhưng cũng đối diện với nhiều rắc rối trong tình cảm và gia đình. Nhân vật này giúp cô phát huy thế mạnh diễn xuất hài hước, duyên dáng, đồng thời tạo được sự kết nối với khán giả đại chúng.

Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn với Gái Già Lắm Chiêu 3.

Với doanh thu khoảng 165 tỷ đồng, Gái Già Lắm Chiêu 3 từng trở thành hiện tượng phòng vé khi cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng hai tuần công chiếu. Thành tích này tiếp tục củng cố danh xưng quý cô trăm tỷ gắn với tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc.

Sau khoảng 4 năm ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh lớn, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3. Lần này, cô đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn và vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Đây là hình tượng có nhiều chuyển biến tâm lý, khác với những vai diễn từng giúp nữ diễn viên tạo dựng tên tuổi.

Để chuẩn bị cho nhân vật, Ninh Dương Lan Ngọc dành khoảng 3 tháng tìm hiểu câu chuyện cuộc đời Thị Liễu, đồng thời tham gia quá trình trau dồi diễn xuất. Sự trở lại của cô bên cạnh Steven Nguyễn, Chi Pu, Kỳ Duyên và Quốc Anh cũng tạo thêm sức hút cho dự án.

Theo số liệu phòng vé tính đến ngày 8/11/2026, Chị Chị Em Em 3 đã chính thức vượt mốc 103 tỷ đồng sau 8 ngày khởi chiếu. Thành tích này không chỉ đánh dấu màn tái xuất thuận lợi của Ninh Dương Lan Ngọc mà còn giúp cô có thêm tác phẩm thứ ba đạt doanh thu trăm tỷ trong danh sách những phim đóng chính.

Đáng chú ý, nếu xét theo thành tích ba phim đóng chính cùng vượt 100 tỷ đồng, Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên thứ hai đạt được dấu mốc này, sau Kaity Nguyễn. Đây là thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng có sự cạnh tranh mạnh mẽ về nội dung, diễn viên và khả năng thu hút khán giả đến rạp.

Từ vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận đến những nhân vật mang màu sắc thương mại như Nhã Linh, Ms. Q và Thị Liễu, Ninh Dương Lan Ngọc đã trải qua hành trình nhiều thay đổi. Cột mốc mới với Chị Chị Em Em 3 tiếp tục bổ sung thành tích đáng chú ý vào sự nghiệp của nữ diễn viên, đồng thời khiến khán giả chờ đợi những dự án điện ảnh tiếp theo của cô.