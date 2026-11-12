Ninh Dương Lan Ngọc làm rõ mối quan hệ với Steven Nguyễn

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên kênh 8 Sài Gòn, Ninh Dương Lan Ngọc đã có những chia sẻ đáng chú ý khi được hỏi về mối quan hệ với Steven Nguyễn. Đặc biệt, nữ diễn viên còn nhắc lại khoảng thời gian cả hai mới gặp gỡ, hợp tác trong một chương trình truyền hình, khi tương tác giữa họ có phần ngượng ngùng và chưa thực sự tự nhiên.

Trước câu hỏi về khoảng cách giữa hai người trong lần xuất hiện trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc thẳng thắn giải thích: "Lúc đó là còn chưa thân đấy, đã thân đâu, gặp mới mới biết là sẽ tham gia dự án thôi. Là ráng kết nối cùng với nhau đó, để cho thoải mái đó, chứ còn chưa biết nói chuyện gì hết".

Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ cả hai không thân thiết trong lần gặp ở gameshow trước đó.

Theo nữ diễn viên, việc những người lần đầu làm việc chung chưa thể lập tức trở nên thân thiết là điều bình thường. Cả hai cần có thời gian để làm quen, tìm kiếm sự kết nối và tạo cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau. Sau giai đoạn đầu tiên, khi đã trò chuyện nhiều hơn, mối quan hệ mới dần trở nên gần gũi.

Không chỉ nói về quá trình làm quen, Ninh Dương Lan Ngọc còn đề cập đến ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Cô cho biết bản thân cùng Steven Nguyễn khá rõ ràng trong việc phân biệt cách tương tác ngoài đời với cảm xúc, hình ảnh của nhân vật trên phim. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng ở ngoài đời không thể lúc nào cũng nhìn nhau tình tứ như những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh.

Phản hồi của Ninh Dương Lan Ngọc nhận được sự quan tâm bởi thời gian gần đây, cô và Steven Nguyễn liên tục được khán giả nhắc tên cùng nhau sau khi hợp tác trong Chị Chị Em Em 3. Đặc biệt, màn kết hợp của cả hai tạo hiệu ứng đáng chú ý nhờ những phân cảnh giàu cảm xúc và tương tác ăn ý.

NInh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn có màn kết hợp ăn ý trong phim Chị Chị Em Em 3.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả tích cực đẩy thuyền cặp đôi, dành nhiều lời khen cho chemistry giữa hai diễn viên. Những khoảnh khắc chung của Lan Ngọc và Steven Nguyễn cũng trở thành chủ đề được bàn luận, khiến người hâm mộ tò mò về mối quan hệ ngoài đời của họ.

Tuy nhiên, qua chia sẻ mới nhất, Ninh Dương Lan Ngọc chủ yếu làm rõ quá trình cả hai từ những người chưa quen biết đến khi có sự kết nối trong công việc. Nữ diễn viên không xác nhận chuyện tình cảm như những đồn đoán trên mạng xã hội. Dẫu vậy, sự ăn ý của cặp đôi trong Chị Chị Em Em 3 vẫn là yếu tố khiến khán giả tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt.

Chemistry của cả hai ngoài đời khiến khán giả nhiệt tình đẩy thuyền.