Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên đóng cảnh nóng chưa từng có với mỹ nam cao 1,86m

Ba nữ diễn viên chính của Chị chị em em 3: Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu góp mặt tại buổi công chiếu phim tối 23/10 tại TPHCM. Trong phim, họ hóa thân thành 3 cô gái trẻ đẹp sống ở vùng Kinh Bắc xưa với số phận, tính cách khác biệt nhưng cùng chịu chung nỗi bi kịch tình yêu.

Diễn viên Quốc Anh có cảnh nóng táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong phim, các diễn viên chính đều có cảnh 18+. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét phân đoạn ân ái giữa Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc là táo bạo nhất trên màn ảnh Việt trong nhiều năm qua.

Diễn viên Quốc Anh gây chú ý với màn khỏa thân đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Tại sự kiện, nam diễn viên chia sẻ đã chủ động xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh quay để mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và hồi hộp.

“Tôi đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Tôi cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ để mình thoải mái hoàn thành phân cảnh này. Chúng tôi vui đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật”, anh nói.

Clip Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ

Vai Thị Liễu đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng. Nữ diễn viên ví von mỗi lần tái xuất đều mang đến một cảm giác rất khác. Qua một khoảng thời gian lắng lại, cô có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, từ đó thay đổi cách tiếp cận vai diễn.

“Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn hồi hộp, tim đập mạnh vì không biết dự án phim có được khán giả đón nhận hay không. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình”, cô bày tỏ.

Ba nữ diễn viên của phim: Kỳ Duyên, Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong khi đó, hoa hậu Kỳ Duyên và Chi Pu lần lượt hóa thân vào vai Thị Mầu và Thị Nương. Kỳ Duyên dành nhiều thời gian suy ngẫm về những mâu thuẫn bên trong Thị Mầu. Thử thách với cô là thể hiện những giằng xé ấy để khán giả vừa tò mò, vừa hiểu lý do nhân vật hành động như vậy.

Trong khi đó, Chi Pu chú trọng khắc họa những cảm xúc khó nói thành lời của Thị Nương - liền chị si mê người anh nuôi. Nữ diễn viên tô đậm cách nhân vật phải đấu tranh giữa mong muốn cá nhân và vai trò mà mọi người kỳ vọng.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho hay phần phim thứ 3 khai thác những khao khát cá nhân của con người trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, nơi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng xã hội chi phối số phận. Phim không chỉ xoay quanh những màn tranh đấu mà còn khắc họa những câu chuyện tình éo le, cay đắng.

Các diễn viên và đạo diễn, nhà sản xuất trong buổi công chiếu.

Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu cùng NSND Lê Khanh, Steven Nguyễn, Quốc Anh...

Mỗi phần của Chị chị em em là một câu chuyện độc lập, tập trung khai thác những mối quan hệ nhiều lớp và sự giằng co giữa các nhân vật nữ. Hai phần trước từng thu hút sự chú ý khi ra rạp. Phim chính thức khởi chiếu từ 30/10.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC