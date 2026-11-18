Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm với Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Phim ra rạp ngày 30/10, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa Thị Liễu, Văn Cường, Văn Tài, Thị Mầu và Thị Nương. Tính đến sáng 18/11, doanh thu phim đạt 115 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Trong phim, Lan Ngọc đóng Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều bế tắc với Văn Cường (Steven Nguyễn) nhưng vướng vào chuyện tình cảm với Văn Tài (Quốc Anh). Nhân vật đặt nữ diễn viên trước yêu cầu thể hiện những giằng co giữa khát vọng được yêu thương và các lựa chọn gây tổn thương cho người khác.

Chia sẻ với Tiền Phong, Lan Ngọc cho biết cô không dựa vào những trải nghiệm cách đây nhiều năm để tái hiện sự bốc đồng của nhân vật. Thay vào đó, cô viết tiểu sử cho Thị Liễu, từ ngày sinh, tên cha mẹ đến hoàn cảnh trưởng thành và cách ứng xử. Với nữ diễn viên, môi trường sống quyết định nhiều phản ứng của một con người. Cô cần hiểu nhân vật trước khi tìm cách thể hiện nhân vật ấy trên màn ảnh.

Khi được hỏi về việc đóng nhân vật trẻ hơn tuổi thật, Lan Ngọc cho biết cô không quá áp lực. Trang phục và sự phối hợp với bạn diễn giúp cô cảm thấy thoải mái khi vào vai. Cách nói “cưa sừng làm nghé”, theo cô, chủ yếu là lời đùa trong những cuộc trò chuyện. Điều khiến cô bỡ ngỡ hơn là văn hóa sinh hoạt khi làm việc giữa không gian miền Bắc. Dù có cha là người Bắc, nữ diễn viên vẫn cần thời gian làm quen với món ăn, cách chào hỏi và lối trò chuyện của các đồng nghiệp.

Hai bạn diễn nam mang đến cho Lan Ngọc những trạng thái cảm xúc khác nhau. Khi đối diễn với Steven Nguyễn, cô phải thể hiện sức ép, sự gò bó trong quan hệ vợ chồng Liễu - Cường. Với Quốc Anh, nhân vật lại có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, cảm giác được quan tâm, chăm sóc.

Ở những cảnh thân mật, Quốc Anh thường xin phép bạn diễn trước khi thực hiện. Lan Ngọc cho biết cách ứng xử tế nhị ấy khiến cô cảm thấy được tôn trọng, đồng thời hiểu nam diễn viên đang nghiêm túc với phân cảnh. Cô cũng chủ động động viên để bạn diễn bớt căng thẳng. Theo Lan Ngọc, từng trải qua những cảnh quay tương tự giúp cô hiểu sự ngại ngùng của đồng nghiệp và biết cách tạo niềm tin khi làm việc cùng nhau.

Nói về quá trình thực hiện, Lan Ngọc cho biết cảnh thân mật xuất hiện chưa tới một phút trên màn ảnh nhưng ê-kíp phải quay nhiều giờ. Các diễn viên sử dụng biện pháp bảo hộ, hiện trường được hạn chế người. “Đó là phân đoạn mệt nhất chứ không phải trải nghiệm thú vị đâu”, cô chia sẻ. Theo nữ diễn viên, những cảnh chỉ thể hiện tình cảm qua ánh mắt cũng khó bởi cảm xúc không phải lúc nào cũng sẵn có.

Lan Ngọc được khuyến khích diễn theo cảm xúc, ê-kíp sẽ điều chỉnh máy quay để theo sát.

Một kỷ niệm khiến cô nhớ nhất nằm ở phân đoạn cuối phim. Theo Lan Ngọc, Quốc Anh bất ngờ nói thêm lời thoại trong lúc diễn, khiến cảm xúc của cô dâng cao và khóc không dừng. Đạo diễn đã giữ lại khoảnh khắc ấy. Cô không tiết lộ nội dung cụ thể để tránh ảnh hưởng trải nghiệm của người xem.

Với Kỳ Duyên, Lan Ngọc ghi nhận sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị. Bạn diễn thường trao đổi từng ý tưởng nhỏ, hỏi cách thực hiện những cảnh va chạm. Có phân đoạn Kỳ Duyên diễn một mình, Lan Ngọc cho biết cô đã chạy ra khen khi thấy đồng nghiệp thể hiện cảm xúc tốt.

Nhìn lại hành trình từ Cánh đồng bất tận đến các vai diễn sau này, Lan Ngọc thừa nhận từng tự đặt nhiều áp lực, khiến bản thân rụt rè và thu mình. Hiện tại, cô muốn hướng đến hình ảnh tươi vui, nhiều năng lượng hơn. Khi được hỏi về mục tiêu trở thành “diễn viên nghìn tỷ”, Lan Ngọc cho rằng doanh thu phụ thuộc nhiều yếu tố và nỗ lực của cả tập thể. “Ngọc chỉ là diễn viên nhỏ bé, mong muốn khán giả nhìn nhận mình ở sự cố gắng và sống hết mình với nghề”, cô nói.