Ninh Dương Lan Ngọc khổ sở khi rời xa Steven Nguyễn

Mới đây, hình ảnh ghép hai tạo hình đối lập của Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3 được chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cùng là nhân vật Thị Liễu nhưng khi đứng trước hai người đàn ông, cô lại có những viễn cảnh cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Một bên là hình ảnh quý phái, sang trọng, nở nụ cười viên mãn; bên còn lại là dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt rưng rưng và trên tay bế một đứa trẻ.

Điều khiến bức ảnh trở nên thú vị nằm ở cách khán giả đặt hai lựa chọn cạnh nhau. Nếu ở bên Văn Cường do Steven Nguyễn đảm nhận, Thị Liễu dường như có cuộc sống đủ đầy, được hưởng sự giàu sang và vẻ ngoài đài các. Ngược lại, viễn cảnh gắn bó với Văn Tài do Quốc Anh thủ vai lại khiến nhân vật hiện lên trong hoàn cảnh cơ cực, vất vả. Sự tương phản này tạo nên nhiều bình luận hài hước, trong đó có ý kiến cho rằng Thị Liễu sẽ phải chịu cảnh “khổ thảm thương” nếu rời xa Steven Nguyễn.

Ninh Dương Lan Ngọc ở với Văn Cường (bên trái) và ở với Văn Tài (bên phải).

Dĩ nhiên, đây là cách diễn giải vui của khán giả từ những hình ảnh so sánh, không phải một lời khẳng định về lựa chọn cuối cùng của nhân vật. Tuy nhiên, chi tiết này cũng cho thấy sức hút của mối quan hệ tình cảm phức tạp trong Chị Chị Em Em 3. Đặc biệt, sự xuất hiện của Steven Nguyễn bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc tạo nên một cặp đôi có nhiều điểm đáng bàn trên màn ảnh.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Khác với những hình tượng phụ nữ sắc sảo, chủ động trong tình yêu mà cô từng thể hiện, Thị Liễu có nhiều giằng xé nội tâm, chịu tác động từ tình cảm cá nhân và những quy tắc xã hội. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện sự mong manh, day dứt cùng những lựa chọn khó khăn.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, người đàn ông có điều kiện và dành tình cảm đặc biệt cho Thị Liễu. Nhân vật này được khắc họa với vẻ ngoài quyền lực, giàu có, đồng thời có những cách thể hiện tình cảm riêng. Mối quan hệ giữa Văn Cường và Thị Liễu là một trong những tuyến truyện khiến khán giả tò mò, nhất là khi cả hai có nhiều khoảnh khắc tình cảm lẫn căng thẳng.

Trong khi đó, Quốc Anh đảm nhận vai Văn Tài, công tử con quan lớn quyền thế. Nhân vật có mối liên hệ tình cảm phức tạp với Thị Liễu, đồng thời bị cuốn vào những biến cố xoay quanh các nhân vật trong phim. Sự xuất hiện của Văn Tài khiến câu chuyện tình cảm không đơn thuần là lựa chọn giữa hai người đàn ông, mà còn gắn với những ràng buộc, bí mật và hệ quả khó lường.

Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ nhiều toan tính giữa các nhân vật. Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Quốc Anh, phim còn có sự góp mặt của Chi Pu, Kỳ Duyên cùng nhiều diễn viên khác.

Không chỉ tạo thảo luận bởi câu chuyện tình cảm, Chị Chị Em Em 3 còn ghi nhận thành tích phòng vé đáng chú ý. Theo dữ liệu cập nhật ngày 12/11, phim đạt gần 110 tỷ đồng doanh thu. Thành tích này giúp tác phẩm vượt mốc trăm tỷ sau thời gian ngắn ra rạp, tiếp tục đưa tên tuổi dàn diễn viên chính trở thành tâm điểm chú ý.