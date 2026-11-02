Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả xúc động sau 4 năm

Sau 4 năm không tham gia phim điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức tái xuất với Chị Chị Em Em 3, dự án ra mắt vào cuối tháng 10/2026. Tại buổi cinetour quảng bá phim mới đây, nữ diễn viên có dịp giao lưu trực tiếp với khán giả. Đáng chú ý, một người hâm mộ đã bày tỏ sự xúc động khi được gặp lại Lan Ngọc sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy tình cảm mà công chúng dành cho nữ diễn viên vẫn được duy trì dù cô có quãng nghỉ khá dài trên màn ảnh rộng.

Sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt bởi bộ phim điện ảnh gần nhất của Lan Ngọc trước đó là Cô Gái Từ Quá Khứ (2022). Trong khoảng thời gian vắng bóng, cô vẫn xuất hiện trong nhiều hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án giải trí và dành thời gian học tập, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, việc không có dự án điện ảnh mới trong suốt 4 năm khiến khán giả không khỏi tò mò về lựa chọn nghề nghiệp cũng như hình ảnh mà nữ diễn viên sẽ mang đến khi trở lại.

Khoảnh khắc khán giả xúc động khi gặp lại Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Meow Entertainment

Trong Chị Chị Em Em 3, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, có sự kết hợp cùng Quốc Anh và Steven Nguyễn. Đây là nhân vật mang màu sắc khác biệt so với những hình tượng quen thuộc từng gắn liền với nữ diễn viên. Bộ phim khai thác câu chuyện nhiều kịch tính, những mối quan hệ phức tạp cùng loạt tình tiết bất ngờ. Việc lựa chọn một vai diễn mới sau thời gian dài vắng bóng cũng cho thấy mong muốn làm mới bản thân của Lan Ngọc trên màn ảnh rộng.

Nhìn lại hành trình diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay từ vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận (2010). Màn thể hiện giàu cảm xúc giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật nhiều dấu mốc đáng nhớ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với những hình tượng đa dạng như Cám trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Như Ý trong Cô Ba Sài Gòn hay Ms. Q trong loạt phim Gái Già Lắm Chiêu.

Không chỉ được ghi nhận về diễn xuất, Lan Ngọc còn sở hữu nhiều tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng. Trong đó, Cua Lại Vợ Bầu thu về hơn 190 tỷ đồng, còn Gái Già Lắm Chiêu 3 đạt khoảng 165 tỷ đồng. Những thành tích này góp phần đưa cô trở thành một trong những nữ diễn viên có sức hút thương mại đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam.

Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3.

Ở tuổi 36, Lan Ngọc đã có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai diễn và dấu ấn riêng. Bên cạnh điện ảnh, cô vẫn duy trì sự hiện diện trong các hoạt động giải trí, đồng thời xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung, hoạt bát và gần gũi với công chúng.

Khoảnh khắc người hâm mộ xúc động khi gặp lại Lan Ngọc tại cinetour Chị Chị Em Em 3 vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc giao lưu thông thường. Sau 4 năm chờ đợi, khán giả đã có cơ hội nhìn thấy nữ diễn viên trở lại với điện ảnh. Đây cũng là dịp để Lan Ngọc tiếp tục khẳng định sức hút và cho thấy hành trình nghệ thuật của cô vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi.