Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định sẽ không quay lại với Steven Nguyễn

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn là hai diễn viên có hành trình nghệ thuật với những dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt. Nếu Lan Ngọc được biết đến rộng rãi sau vai Nương trong Cánh đồng bất tận (2010), Steven Nguyễn phải trải qua nhiều năm kiên trì theo đuổi nghiệp diễn trước khi tạo bước ngoặt với vai trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa đỏ (2025).

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lan Ngọc xây dựng tên tuổi qua loạt tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu và Cô gái từ quá khứ. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ khả năng biến hóa giữa những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và diễn biến tâm lý đa dạng. Bên cạnh điện ảnh, cô còn duy trì sức hút qua các chương trình truyền hình thực tế, đồng thời thường xuyên thử sức với những lĩnh vực nghệ thuật mới.

Màn đối đầu giữa Thị Liễu và Văn Cường thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong khi đó, Steven Nguyễn có thế mạnh ở dòng phim hành động và những nhân vật mang màu sắc gai góc. Anh từng được khán giả chú ý qua web-drama Bi Long đại ca trước khi tạo dấu ấn lớn với Mưa đỏ. Vai diễn trong tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh giúp nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo công chúng, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Điểm giao nhau đáng chú ý của hai nghệ sĩ là Chị Chị Em Em 3, bộ phim tâm lý - giật gân do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, ra rạp vào cuối tháng 10/2026. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, còn Steven Nguyễn hóa thân thành Văn Cường. Cả hai vào vai một cặp vợ chồng sống trong bối cảnh Bắc Bộ xưa, có mối quan hệ phức tạp khi Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh) xuất hiện.

Dù lần đầu kết hợp trên màn ảnh, Lan Ngọc và Steven Nguyễn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những màn tương tác giàu cảm xúc. Đặc biệt, phân cảnh tranh cãi căng thẳng giữa Thị Liễu và Văn Cường từng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Bộ phim được dán nhãn 18+ với một số phân cảnh táo bạo, đồng thời tạo ra nhiều cuộc thảo luận về cách xây dựng nhân vật, lời thoại và kịch bản.

Tại một buổi cinetour mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục khiến khán giả quan tâm khi chia sẻ về lựa chọn của Thị Liễu sau những biến cố trong cuộc sống. Nữ diễn viên khẳng định nhân vật sẽ không quay lại với Văn Cường. Theo cô, dù mang hình ảnh người phụ nữ yếu đuối, Thị Liễu vẫn cần có quyền quyết định tương lai của mình thay vì tiếp tục dựa dẫm vào một người đàn ông.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn lần đầu kết hợp trên màn ảnh rộng.

Lan Ngọc chia sẻ: "Mình không muốn nương tựa vào bất kỳ một người đàn ông nào nữa". Nữ diễn viên lý giải cái tên Liễu gợi liên tưởng đến hình ảnh nhành liễu mềm yếu, thường nghiêng theo chiều gió. Tuy nhiên, nhân vật không muốn tiếp tục sống trong trạng thái phụ thuộc mà mong có thể tự lựa chọn con đường riêng. Thị Liễu muốn xây dựng cuộc sống độc lập, nuôi dạy con trưởng thành trong điều kiện tốt đẹp hơn những gì bản thân và thế hệ trước từng trải qua. Chính vì vậy, cô quyết định không quay lại với Văn Cường.

Chia sẻ này cũng cho thấy góc nhìn của Ninh Dương Lan Ngọc về chiều sâu nhân vật, khi sự lựa chọn của Thị Liễu không đơn thuần xuất phát từ những tổn thương trong tình cảm mà còn gắn với trách nhiệm dành cho con. Thay vì tiếp tục mắc kẹt trong một mối quan hệ nhiều bất ổn, người phụ nữ muốn tự mình thay đổi cuộc đời.

Về thành tích thương mại, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt và vượt mốc 105 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu. Dù nhận được sự quan tâm lớn, tác phẩm vẫn có những ý kiến trái chiều liên quan đến lời thoại và cách triển khai câu chuyện. Trong bối cảnh đó, màn kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn, cùng lựa chọn đầy dứt khoát của Thị Liễu, tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.