Không chỉ duy trì sức hút trên các chương trình giải trí, nữ diễn viên còn có màn tái xuất thành công trên màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3. Sau bốn năm vắng bóng ở lĩnh vực điện ảnh, cô trở lại bằng một vai diễn tạo được dấu ấn, góp phần đưa bộ phim vượt mốc trăm tỷ đồng doanh thu.

Trước đó, tác phẩm điện ảnh gần nhất của Lan Ngọc là Cô Gái Đến Từ Quá Khứ, ra mắt năm 2022. Sau bộ phim, nữ diễn viên không tiếp tục tham gia dự án điện ảnh mới trong suốt bốn năm. Khoảng thời gian này từng khiến khán giả tò mò về lý do cô ít xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, Lan Ngọc vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và những dự án cá nhân.

Ninh Dương Lan Ngọc có màn tái xuất ấn tượng với Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Màn trở lại với Chị Chị Em Em 3 vì thế càng nhận được nhiều sự chú ý. Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, một nhân vật có tâm lý phức tạp, mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Dù tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách phát triển câu chuyện, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn được xem là một trong những điểm sáng. Doanh thu hơn trăm tỷ đồng cũng giúp cô có thêm một dấu mốc đáng chú ý sau quãng thời gian dài không đóng phim điện ảnh.

Thành công này cho thấy Lan Ngọc vẫn giữ được sức hút với khán giả, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về những dự án tiếp theo. Từng được yêu mến qua các bộ phim như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cua Lại Vợ Bầu hay Gái Già Lắm Chiêu, nữ diễn viên đã xây dựng được vị trí riêng trong điện ảnh Việt. Việc trở lại với một vai diễn có màu sắc mới cũng cho thấy cô vẫn sẵn sàng thử thách bản thân thay vì chỉ lặp lại công thức thành công cũ.

Không chỉ có điện ảnh, Lan Ngọc còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế. Sự duyên dáng, hài hước và khả năng tương tác tự nhiên giúp cô duy trì độ nhận diện với công chúng ngay cả trong thời gian không đóng phim. Bên cạnh công việc, nữ diễn viên cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, cho thấy cô có điểm tựa tinh thần đáng quý sau lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn.

Ninh Dương Lan Ngọc tận hưởng niềm vui cuộc sống ở tuổi 36. Ảnh: FBNV

Có thể nói, “bến đỗ” hiện tại của Ninh Dương Lan Ngọc không nằm ở một mối quan hệ tình cảm, mà là sự cân bằng giữa đam mê nghệ thuật, vị trí nghề nghiệp và cuộc sống riêng. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động, cô vẫn có cơ hội làm mới mình, được khán giả đón nhận và tiếp tục theo đuổi những vai diễn mới. Ở tuổi 36, đó có lẽ cũng là một dạng viên mãn mà nữ diễn viên đang tận hưởng.