Ninh Dương Lan Ngọc đón tin mừng ở tuổi 36

Mới đây, ê-kíp Chị Chị Em Em 3 thông báo tin vui khi bộ phim lọt top 2 phim điện ảnh Việt Nam "chiếm sóng" mạng xã hội trong tuần từ ngày 21/9 đến 27/9. Theo số liệu được công bố, tác phẩm ghi nhận hơn 26.000 lượt thảo luận, 2,8 triệu lượt tương tác cùng 95,7% cảm xúc tích cực. Những con số này cho thấy bộ phim đang nhận được sự quan tâm lớn trước thời điểm chính thức ra mắt.

Thành tích trên cũng mang đến tín hiệu đáng mừng cho dàn diễn viên, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, một trong ba nhân vật nữ trung tâm bên cạnh Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai và Thị Nương do Chi Pu đảm nhận. Việc tên tuổi của bộ phim được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội giúp vai diễn mới của Lan Ngọc nhận thêm sự chú ý trước ngày tác phẩm phát hành.

Chị Chị Em Em 3 lọt top 2 phim điện ảnh Việt Nam "chiếm sóng" mạng xã hội.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với hình ảnh khác với nhiều vai diễn trước đây. Thị Liễu mang tạo hình nền nã, kín đáo và có phần trưởng thành. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô phải tiết chế năng lượng cũng như cách thể hiện để phù hợp với nhân vật. Đây cũng là một trong những điểm khiến vai diễn của Lan Ngọc được khán giả quan tâm khi thông tin về bộ phim dần được hé lộ.

First Look của Chị Chị Em Em 3 phần nào cho thấy câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Thị Mầu có cuộc hôn nhân với Văn Tài do Quốc Anh thủ vai, nhưng những hình ảnh được hé lộ cho thấy mối quan hệ này tồn tại nhiều vấn đề. Đáng chú ý, Văn Tài xuất hiện bên Thị Liễu trong những khoảnh khắc thân mật, qua đó mở ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc với người đàn ông này.

Trong khi đó, Thị Nương do Chi Pu đảm nhận cũng có mối quan hệ với Thị Mầu. Những hình ảnh được giới thiệu cho thấy hai nhân vật nữ có sự gắn kết trong câu chuyện, bên cạnh những mối quan hệ khác được thiết lập xuyên suốt bộ phim. Tuy nhiên, đoạn giới thiệu chưa tiết lộ cụ thể diễn biến giữa họ, qua đó tiếp tục giữ lại những nút thắt quan trọng của tác phẩm.

Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu.

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, khai thác những khuôn phép và ràng buộc đặt lên người phụ nữ. Phim tiếp tục xoay quanh các mối quan hệ tình cảm, hôn nhân và những lựa chọn của các nhân vật nữ trong bối cảnh xã hội nhiều quy tắc. Với thành tích trên mạng xã hội ngay trước ngày phát hành, tác phẩm đang có thêm một điểm đáng chú ý trong quá trình quảng bá.

Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026. Với Ninh Dương Lan Ngọc, đây cũng là dịp để nữ diễn viên giới thiệu một hình ảnh khác trên màn ảnh thông qua vai Thị Liễu sau 4 năm vắng bóng.