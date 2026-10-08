Ninh Dương Lan Ngọc đón tín hiệu tích cực sau 4 năm

Ninh Dương Lan Ngọc đang đón nhận tín hiệu tích cực ngay trước màn tái xuất điện ảnh. Theo số liệu Socialite công bố về đường đua thảo luận phim Việt cuối năm, Chị Chị Em Em 3 hiện đứng đầu nhóm phim dự kiến ra mắt trong tháng 10 với 43.742 lượt thảo luận, vượt khá xa các dự án còn lại dù bộ phim vẫn chưa chính thức ra rạp.

Thành tích này đặc biệt đáng chú ý với Ninh Dương Lan Ngọc bởi Chị Chị Em Em 3 đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ. Trong thời gian tạm rời đường đua điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc tập trung nhiều hơn cho các chương trình truyền hình, sự kiện và những hoạt động giải trí khác. Vì vậy, việc cô bất ngờ xuất hiện trong một dự án được giữ kín suốt thời gian dài nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Chị Chị Em Em 3 đang dẫn đầu đường đua thảo luận phim Việt tháng 10 với 43.742 lượt thảo luận, dù chưa chính thức ra rạp.

Tại showcase diễn ra ở TP.HCM hồi tháng 9, Ninh Dương Lan Ngọc được công bố là mảnh ghép cuối cùng trong dàn diễn viên chính của Chị Chị Em Em 3. Nhà sản xuất Will Vũ trước đó chủ động giữ kín danh tính nhân vật này, chỉ hé lộ thông qua hình ảnh và những thông tin nhỏ giọt. Cách công bố khiến màn xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc tạo được hiệu ứng bất ngờ, đồng thời góp phần đẩy sự quan tâm dành cho bộ phim lên cao trước thời điểm phát hành.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một cô gái 26 tuổi sống trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Đây là nhân vật trẻ hơn Ninh Dương Lan Ngọc khoảng 10 tuổi và cũng là dạng vai có nhiều điểm khác biệt so với những hình tượng trước đây của cô. Nữ diễn viên cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở việc trở lại phim trường mà là phải tiết chế nguồn năng lượng vốn khá linh hoạt của bản thân để phù hợp với một nhân vật trưởng thành, trầm lắng và nhiều tâm sự.

Vai Thị Liễu đánh dấu màn hóa thân mới của Ninh Dương Lan Ngọc khi cô đảm nhận nhân vật 26 tuổi trong bối cảnh Bắc Bộ xưa.

Sự thay đổi này được xem là một trong những lý do khiến khán giả chờ đợi Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cánh Đồng Bất Tận, Cua Lại Vợ Bầu, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể và Gái Già Lắm Chiêu. Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng được khán giả ưu ái gọi là ngọc nữ màn ảnh nhờ khả năng cân bằng giữa những vai diễn giàu cảm xúc và hình ảnh một nghệ sĩ có sức hút đại chúng.

Điểm đáng chú ý là Ninh Dương Lan Ngọc không trở lại một mình. Chị Chị Em Em 3 quy tụ Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu, Chi Pu trong vai Thị Nương, Steven Nguyễn trong vai Văn Cường cùng Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Bộ ba Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu tạo nên một tổ hợp nữ diễn viên có sức hút lớn, trong đó mỗi người lại được xây dựng với một màu sắc riêng.

Kỳ Duyên đảm nhận Thị Mầu, một tiểu thư nền nã nhưng có cuộc đời nhiều biến cố. Chi Pu hóa thân thành Thị Nương, một liền chị quan họ Bắc Ninh. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc mang đến Thị Liễu, nhân vật được kỳ vọng tạo nên một sắc thái trầm hơn trong câu chuyện về những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

Chị Chị Em Em 3 quy tụ bộ ba nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu trong những vai diễn mang màu sắc khác biệt.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, lần tái xuất này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi cô từng chủ động tạm dừng điện ảnh để nhìn lại bản thân. Nữ diễn viên từng chia sẻ có giai đoạn cảm thấy năng lực diễn xuất của mình chững lại nên muốn dành thời gian trau dồi trước khi tìm kiếm một dự án phù hợp. Sau khoảng lặng ấy, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với tâm thế không đặt nặng việc phải tạo ra một cú nổ phòng vé mà muốn tập trung vào sự trưởng thành trong nghề.

Sức nóng hiện tại của Chị Chị Em Em 3 cho thấy quyết định trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Con số 43.742 lượt thảo luận giúp bộ phim dẫn đầu nhóm tác phẩm Việt dự kiến phát hành cuối năm trong bảng thống kê được công bố, trong khi nhiều dự án khác vẫn đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý.

Màn tái xuất của Ninh Dương Lan Ngọc nhận được sự quan tâm lớn khi Chị Chị Em Em 3 liên tục tạo hiệu ứng trước ngày công chiếu.

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 sau đó đã thông báo điều chỉnh lịch phát hành sang ngày 30/10. Việc thay đổi thời điểm ra rạp khiến khán giả phải chờ thêm, nhưng đồng thời cũng kéo dài khoảng thời gian để Ninh Dương Lan Ngọc cùng các bạn diễn tiếp tục tạo sự tò mò trước ngày công chiếu.