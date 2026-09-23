Ninh Dương Lan Ngọc 'cưa sừng' 10 tuổi đóng phim cùng Chi Pu, Kỳ Duyên

Dự án Chị chị em em 3 đánh dấu màn tái xuất của Ninh Dương Lan Ngọc với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Tại sự kiện showcase chiều 23/9, nữ diễn viên nhận nhiều sự chú ý từ truyền thông lẫn khách mời.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu - một người phụ nữ 26 tuổi. Diễn viên nói đùa để hóa thân trọn vẹn cho nhân vật, cô buộc phải “cưa sừng” khoảng 10 tuổi so với tuổi thật ngoài đời.

Lan Ngọc ban đầu hoài nghi về khả năng hóa thân vào vai cô gái trẻ tuổi. “Khi đạo diễn đặt niềm tin, tôi cũng tin có thể hóa thân thành một nhân vật 26 tuổi”, cô chia sẻ.

Ngoài Lan Ngọc, Chi Pu sẽ vào vai cô gái 18 tuổi, Kỳ Duyên 24 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác của các vai diễn cũng tạo nên màn đối đáp hài hước giữa 3 diễn viên tại sự kiện.

Clip 3 nữ diễn viên chia sẻ về vai diễn trong phim

Tại sự kiện, 3 diễn viên nữ cùng nhận được câu hỏi về khả năng bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau khi cùng xuất hiện trong một dự án.

Kỳ Duyên cho rằng nhân vật của 3 người đều có tính cách, xuất thân khác nhau. Trong đó, mỗi người đại diện cho một hình ảnh riêng trong câu chuyện nên chuyện so sánh khó xảy ra.

Lan Ngọc kể nếu lúc mới vào nghề, cô từng quan tâm đến việc bản thân có đẹp trên màn ảnh, trang phục có nổi bật hay không… thì hiện tại suy nghĩ đã khác.

Ba nữ diễn viên chính của "Chị chị em em 3".

Sau nhiều năm hoạt động, Lan Ngọc dần nhận ra các diễn viên đều có cách hiểu riêng về nghề và biết tôn trọng lẫn nhau. Do đó, cô và các đồng nghiệp không đặt nặng chuyện cạnh tranh khi cùng tham gia một dự án.

“Trước khi đến với phim, mọi người đều biết sẽ tham gia cùng nhau. Giờ này mà còn cạnh tranh nữa thì không cần thiết”, nữ diễn viên bày tỏ.

Kỳ Duyên nhận lời tham gia dự án khi đọc kịch bản bởi yêu văn hóa chèo từ nhỏ. Cô háo hức xen lẫn áp lực khi được khai thác một khía cạnh mới của vai Thị Mầu.

Chi Pu từng góp mặt trong Chị chị em em phần 1 nên không mất nhiều thời gian cân nhắc khi nhận lời tham gia phần 3.

Tạo hình của dàn diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Chi Pu, Kỳ Duyên và Quốc Anh.

Với nữ ca sĩ, cơ hội được làm việc cùng dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng là một “điểm cộng” lớn, giúp cô thêm động lực. Cô bật mí nhân vật của mình sẽ được đầu tư mạnh về trang phục, góp phần tạo màu sắc nổi bật.

Chị chị em em 3 được đặt trong không gian văn hóa Bắc Ninh, khai thác những nét đặc trưng của vùng Kinh Bắc, trong đó có dân ca quan họ và nhiều địa danh, cảnh sắc địa phương. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu cùng NSND Lê Khanh, Steven Nguyễn, Quốc Anh...

Mỗi phần của Chị chị em em là một câu chuyện độc lập, tập trung khai thác những mối quan hệ nhiều lớp và sự giằng co giữa các nhân vật nữ. Hai phần trước từng tạo được sự chú ý khi ra rạp. Phần 3 dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/10.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC