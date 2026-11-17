Tại một buổi cine tour quảng bá Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được câu hỏi từ khán giả về lý do Thị Liễu lại có tình cảm với Văn Tài do Quốc Anh đảm nhận. Thay vì đưa ra câu trả lời nghiêm túc, nữ diễn viên hài hước tiết lộ: “Tại vì lỡ mượn 700k rồi”.

Câu trả lời ngắn gọn của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng tạo nên tình huống vui vẻ tại sự kiện. Đáng chú ý, ngay sau đó, cô quay sang trấn an Steven Nguyễn (Văn Cường) và nói: “Chồng đừng hiểu lầm”. Màn đối đáp tự nhiên khiến những người có mặt bật cười, đồng thời tạo thêm sự chú ý cho mối quan hệ giữa các nhân vật trong Chị Chị Em Em 3.

Ninh Dương Lan Ngọc tạo nên tình huống vui vẻ tại sự kiện.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người vợ sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt và chịu sự bạo hành của Văn Cường (Steven Nguyễn) - một tay chơi khét tiếng, gia trưởng và ghen tuông. Trong khi đó, Văn Tài (Quốc Anh) dù bị ép hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên) lại nảy sinh mối tình vụng trộm với Thị Liễu, tạo nên mối quan hệ chồng chéo giữa ngoại tình, bạo lực và những màn đối đầu đầy mâu thuẫn.

Sự kết hợp giữa Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Quốc Anh tạo nên một tuyến quan hệ nhiều tình huống đối lập. Nếu Văn Cường gắn với cuộc hôn nhân nhiều ràng buộc của Thị Liễu, thì Văn Tài lại mở ra một hướng diễn biến khác trong đời sống tình cảm của nhân vật. Vì vậy, câu trả lời “vì lỡ mượn 700k” tại cine tour càng khiến khán giả tò mò về cách câu chuyện được triển khai trên màn ảnh.

Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Quốc Anh tạo nên một tuyến quan hệ nhiều tình huống đối lập.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của điện ảnh Việt. Cô từng ghi dấu qua các tác phẩm như Cánh đồng bất tận, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu. Nữ diễn viên thường được chú ý nhờ khả năng biến hóa giữa những vai diễn có màu sắc tâm lý và các nhân vật hài hước, hiện đại.

Trong khi đó, Quốc Anh từng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, dần tạo dựng hình ảnh nam diễn viên trẻ có ngoại hình sáng. Việc góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 giúp anh có thêm cơ hội kết hợp với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn.

Ra rạp từ cuối tháng 10, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Từ một câu trả lời vui vẻ về khoản tiền 700.000 đồng, Ninh Dương Lan Ngọc đã tạo thêm khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trong hành trình quảng bá phim. Mối quan hệ giữa Thị Liễu, Văn Tài và Văn Cường cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả tò mò khi theo dõi Chị Chị Em Em 3 tại rạp.