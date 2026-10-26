Ninh Dương Lan Ngọc công khai là 'vợ' của chàng trai kém 1 tuổi

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình giải trí. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn chiếm cảm tình của khán giả nhờ tính cách hài hước, gần gũi cùng những màn tương tác duyên dáng với đồng nghiệp.

Mới đây, khoảnh khắc hậu trường của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong buổi công chiếu phim điện ảnh mới thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, trong lúc cả hai cùng tạo dáng chụp ảnh, ê-kíp đã hài hước gợi ý Steven Nguyễn: "Nắm tay bạn gái chụp nè". Ngay lập tức, Ninh Dương Lan Ngọc khiến mọi người bật cười khi lên tiếng đính chính: "Vợ mà".

Ninh Dương Lan Ngọc hài hước công khai là "vợ" của Steven Nguyễn khi cả hai cùng chụp ảnh. (Ảnh từ TikTok the Show)

Phản ứng của nữ diễn viên khiến khoảnh khắc hậu trường trở nên thú vị. Thay vì ngại ngùng trước lời trêu chọc của ê-kíp, Ninh Dương Lan Ngọc chủ động nhập cuộc bằng câu nói ngắn gọn, hài hước. Cách cô gọi mình là "vợ" của Steven Nguyễn cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nam diễn viên kém cô một tuổi.

Thực chất, màn tương tác này xuất phát từ vai diễn của cả hai trong bộ phim. Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đảm nhận nhân vật vợ chồng, vì vậy cách xưng hô của nữ diễn viên cũng gắn liền với mối quan hệ giữa hai nhân vật trên màn ảnh. Việc Ninh Dương Lan Ngọc thoải mái duy trì cách gọi này trong những khoảnh khắc hậu trường góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ, đồng thời cho thấy sự tự nhiên khi kết hợp cùng bạn diễn.

Khoảnh khắc trên nhận được sự thích thú từ khán giả. Nhiều người cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc có phản ứng duyên dáng, trong khi sự tương tác thoải mái giữa cô và Steven Nguyễn khiến người xem tò mò về màn kết hợp của cả hai trong phim.

Việc các diễn viên duy trì sự ăn ý từ phim trường đến những hoạt động quảng bá giúp khán giả cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa các nhân vật. Sự thoải mái trong giao tiếp cũng góp phần tạo nên không khí gần gũi, giúp những khoảnh khắc hậu trường trở nên tự nhiên thay vì gượng ép.

Tuy nhiên, cách xưng hô hài hước của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn chủ yếu gắn với vai diễn, không đồng nghĩa với việc cả hai công khai mối quan hệ tình cảm ngoài đời.

Khán giả trông chờ màn kết hợp của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trên màn ảnh rộng. (Ảnh từ TikTok @emma_le)

Ninh Dương Lan Ngọc vốn được yêu mến bởi sự linh hoạt trong diễn xuất lẫn tính cách vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, những màn tung hứng cùng đồng nghiệp như lần này tiếp tục giúp nữ diễn viên tạo thiện cảm, đồng thời khơi gợi sự chờ đợi dành cho bộ phim mà cô tham gia.

Ở tuổi ngoài 30, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Nữ diễn viên từng gây dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, trong đó có những tác phẩm giúp cô khẳng định khả năng thể hiện đa dạng dạng vai, từ những nhân vật giàu cảm xúc đến hình tượng trẻ trung, hài hước. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng biến hóa trước ống kính, cô duy trì được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng.

Bên cạnh điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế và hoạt động giải trí. Sự hoạt bát, khả năng ứng biến nhanh cùng những màn tương tác hài hước giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng ngoài lĩnh vực diễn xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến cô thường xuyên trở thành tâm điểm trong các đoạn video hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng về đời tư. Dù đôi khi vướng những đồn đoán hoặc được khán giả nhiệt tình ghép đôi với đồng nghiệp, nữ diễn viên vẫn tập trung vào công việc và những hoạt động nghệ thuật.

Ninh Dương Lan Ngọc kín tiếng trong chuyện tình cảm.