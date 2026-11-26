Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục chứng minh sức hút đáng nể khi xuất hiện ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ tham gia gameshow được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội tuần 47 năm 2026, do SocialTrack công bố.

Theo thống kê trong giai đoạn từ ngày 16 đến 22/11, Ninh Dương Lan Ngọc ghi nhận 21.348 lượt thảo luận, 2,1 triệu lượt tương tác cùng chỉ số cảm xúc tích cực đạt 99,5%. Đáng chú ý, nữ diễn viên tăng một bậc so với tuần trước, chỉ đứng sau Trấn Thành.

Ninh Dương Lan Ngọc ghi nhận thành tích ấn tượng trên mạng xã hội khi vươn lên vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Trấn Thành. Ảnh: FBNV.

Thành tích này đánh dấu một tin vui đối với Ninh Dương Lan Ngọc trong thời điểm cô đang có nhiều hoạt động nổi bật. Không chỉ duy trì sức hút qua các gameshow, nữ diễn viên còn trở lại điện ảnh sau bốn năm vắng bóng, cho thấy khả năng giữ vững vị trí trong lòng công chúng.

Đặc biệt, tin vui đến ngay sau khi Ninh Dương Lan Ngọc tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 21/11. Sự kiện đánh dấu hành trình 16 năm làm nghề, đồng thời quy tụ nhiều đồng nghiệp thân thiết như Ngô Kiến Huy, Lâm Vỹ Dạ, Chi Pu, Steven Nguyễn và Quốc Anh.

Đông đảo đồng nghiệp thân thiết có mặt trong buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên của Ninh Dương Lan Ngọc sau 16 năm làm nghề. Ảnh: FBNV.

Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc khiến Ninh Dương Lan Ngọc không giấu được niềm hạnh phúc. Những màn tương tác hài hước, tiết mục biểu diễn và lời chia sẻ chân thành đã tạo nên một buổi gặp gỡ giàu cảm xúc.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc dường như đã tìm được những người phù hợp để đồng hành trong hành trình nghệ thuật. Đó không phải câu chuyện tình cảm như nhiều người có thể liên tưởng, mà là những người bạn, đồng nghiệp, cộng sự và khán giả luôn dành cho cô sự tin tưởng.

Trong chương trình, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ bật khóc khi nhắc đến những năm tháng theo đuổi diễn xuất. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ rằng sau 16 năm, cô đã có được chỗ dựa vững chắc hơn từ ê kíp và những người đồng hành.

Tình cảm của khán giả trở thành nguồn động lực giúp Ninh Dương Lan Ngọc nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất trong những năm xa phim trường. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận từng nóng lòng muốn trở lại màn ảnh rộng. Suốt khoảng thời gian không đóng phim, cô vẫn giữ những lá thư người hâm mộ gửi đến và thường xuyên đọc lại để tìm kiếm động lực.

Sau bốn năm chờ đợi, Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất với Chị Chị Em Em 3, đảm nhận vai Thị Liễu. Đây là nhân vật có nội tâm phức tạp, buộc nữ diễn viên phải tiết chế sự hoạt bát quen thuộc và khai thác những góc khuất tâm lý.

Dù lựa chọn trở lại gây ra một số tranh luận, Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định cô không còn quá đặt nặng việc chứng minh bản thân. Thay vào đó, nữ diễn viên mong muốn tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục thử sức với những nhân vật khác biệt.

Không chỉ ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn duy trì sức hút đáng nể trên các chương trình giải trí. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc từng ghi dấu qua Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu và Cua Lại Vợ Bầu. Đặc biệt, vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận từng giúp cô giành giải Cánh Diều Vàng, mở ra hành trình trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn được yêu mến nhờ tính cách gần gũi, hài hước và khả năng kết nối với đồng nghiệp. Việc liên tục góp mặt trong các chương trình giải trí giúp cô duy trì sức ảnh hưởng ngay cả khi tạm xa phim trường.

Về đời tư, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn kín tiếng và chưa công khai chuyện tình cảm mới. Nữ diễn viên từng chia sẻ không muốn vội vàng kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác, bởi mỗi người đều có một thời điểm riêng để tìm thấy hạnh phúc.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc tận hưởng hành trình nghệ thuật bên những người đồng hành mà không đặt nặng áp lực kết hôn. Ảnh: FBNV.

Giờ đây, khi vừa đón nhận thành tích nổi bật trên mạng xã hội, vừa trở lại với đam mê điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc có thêm lý do để hài lòng với hành trình của mình. Sau 16 năm, điều quý giá nhất với nữ diễn viên có lẽ không chỉ là danh tiếng, mà còn là việc chọn được đúng những người đồng hành, cùng cô bước tiếp trên con đường nghệ thuật.