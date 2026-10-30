Sau 4 năm không xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3. Trong buổi trò chuyện với truyền thông, khi được hỏi vì sao lựa chọn tái xuất ở thời điểm này, nữ diễn viên khiến nhiều người bật cười với câu trả lời thẳng thắn: “Có ngừng đóng phim đâu, không có ai mời”.

Cách nói nửa đùa nửa thật của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đằng sau phát ngôn có phần hài hước ấy là khoảng thời gian cô chủ động sống chậm hơn, nhìn lại hành trình làm nghề và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Nữ diễn viên cho biết việc không đóng phim điện ảnh trong thời gian dài không khiến cô cảm thấy quá nặng nề hay tiếc nuối.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Có ngừng đóng phim đâu, không có ai mời”.

Thay vì liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lan Ngọc muốn nhìn nhận lại những vai diễn mình từng đảm nhận, tìm ra ưu điểm và hạn chế trong diễn xuất để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Cô cũng dành thời gian tích lũy trải nghiệm, quan sát cuộc sống và khám phá những cách thể hiện nhân vật mới mẻ hơn.

Đáng chú ý, nữ diễn viên thừa nhận chính mình cũng không nhận ra khoảng nghỉ đã kéo dài đến 4 năm. Bởi trong thời gian ấy, cô vẫn hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình giải trí và duy trì sự kết nối với khán giả. Vì vậy, Lan Ngọc không xem đây là quãng thời gian bị bỏ phí mà là cơ hội để làm mới năng lượng trước khi trở lại với điện ảnh.

Nếu khoảng lặng trước đó giúp Ninh Dương Lan Ngọc có thêm thời gian nhìn lại bản thân, thì Chị Chị Em Em 3 lại là dự án khiến cô quyết định bước vào một hành trình mới. Nữ diễn viên cho biết bản thân không thể lập tức giải thích chính xác vì sao mình có cảm giác đồng điệu với tác phẩm đến vậy.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại điện ảnh với Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Quá trình thuyết phục Lan Ngọc tham gia dự án kéo dài khoảng 4 tuần, với sự trao đổi và cân nhắc từ cả phía đạo diễn lẫn ê-kíp. Đây không phải quyết định được đưa ra chỉ sau một lần đọc lời mời. Cô phải suy nghĩ về hướng đi của bản thân, đồng thời cân nhắc sự khác biệt giữa dự án mới với những tác phẩm từng tham gia trước đó.

Đặc biệt, sau khi gắn bó với loạt phim Gái Già Lắm Chiêu, việc bước sang thế giới của Chị Chị Em Em cũng đặt ra câu hỏi về khả năng thay đổi và làm mới hình ảnh. Lan Ngọc muốn biết mình có thể khám phá thêm điều gì, liệu vai diễn mới có giúp cô thử sức với những sắc thái khác so với hình tượng khán giả vốn quen thuộc hay không.

Trong Chị Chị Em Em 3, nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, nhân vật có nội tâm phức tạp, bị cuốn vào những giằng xé trong tình yêu và hôn nhân. Theo thông tin từ ê-kíp, đây là vai diễn đòi hỏi Lan Ngọc tiết chế nguồn năng lượng hoạt bát thường thấy để thể hiện những khoảng tối bên trong nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc không phải cái tên xa lạ với khán giả điện ảnh Việt. Cô từng tạo dấu ấn qua Cánh Đồng Bất Tận, tiếp tục ghi điểm với Trúng Số, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu và loạt phim Gái Già Lắm Chiêu. Mỗi tác phẩm mang đến một màu sắc khác nhau, góp phần xây dựng hình ảnh nữ diễn viên có khả năng chuyển đổi giữa những vai diễn giàu cảm xúc và các nhân vật hiện đại, hài hước.

Trong 4 năm vắng bóng điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn liên tục hoạt đông các show thực tế. Ảnh: FBNV

Ở giai đoạn sau, Lan Ngọc còn mở rộng hoạt động sang gameshow và chương trình thực tế. Việc thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí giúp cô duy trì độ nhận diện, nhưng không đồng nghĩa với việc nữ diễn viên từ bỏ mong muốn tiếp tục phát triển ở lĩnh vực điện ảnh.

Bởi vậy, lần trở lại này không đơn thuần là việc lấp đầy khoảng trống 4 năm. Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Lan Ngọc nhìn nhận con đường nghề nghiệp: cô không muốn chỉ lặp lại những gì từng làm tốt, mà cần thêm trải nghiệm để hiểu rõ mình có thể đi xa đến đâu.

Phát ngôn “không có ai mời” có thể khiến khán giả bật cười, nhưng câu chuyện phía sau lại cho thấy một góc nhìn bình thản hơn về nghề diễn. Với Ninh Dương Lan Ngọc, chậm lại không có nghĩa là dừng bước. Và Chị Chị Em Em 3 sẽ là phép thử đáng chú ý để khán giả nhìn thấy cô sau một khoảng thời gian tích lũy, suy ngẫm và chuẩn bị cho chặng đường mới.