Ninh Dương Lan Ngọc có đánh bại cái bóng lớn của Minh Hằng?

Sau khi đưa Chị Chị Em Em 3 cán mốc 108 tỷ đồng, Ninh Dương Lan Ngọc đang đứng trước cơ hội vượt thành tích phòng vé của Minh Hằng và Ngọc Trinh ở phần phim trước. Cuộc đua giữa hai mỹ nhân trở thành tâm điểm chú ý của thương hiệu điện ảnh này.

Tính đến hết ngày 10/11, Chị Chị Em Em 3 đạt tổng doanh thu khoảng 108 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Chỉ sau chưa đầy hai tuần ra rạp, bộ phim có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỷ, tiếp tục nối dài thành tích thương mại của thương hiệu điện ảnh Chị Chị Em Em.

Ninh Dương Lan Ngọc cùng Chi Pu và Kỳ Duyên đang tiến gần mốc doanh thu phim có Minh Hằng.

Đáng chú ý, con số này đưa Lan Ngọc đến gần hơn với kỷ lục của phần phim tiền nhiệm. Năm 2023, Chị Chị Em Em 2 do Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng chính từng tạo được tiếng vang tại phòng vé khi thu về hơn 117 tỷ đồng sau thời gian công chiếu. Đây cũng là một trong những dự án điện ảnh nổi bật trong sự nghiệp của cả hai nữ diễn viên.

Với thành tích hiện tại, Chị Chị Em Em 3 còn cách cột mốc của phần hai khoảng 9 tỷ đồng. Khoảng cách không quá lớn, song việc có thể vượt qua hay không vẫn phụ thuộc vào sức bán vé trong những ngày tiếp theo, đặc biệt khi bộ phim đã bước qua giai đoạn bùng nổ ban đầu và phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm mới.

Nếu đặt cả ba phần lên bàn cân, thương hiệu Chị Chị Em Em đang cho thấy khả năng duy trì sức hút đáng chú ý qua nhiều năm. Phần đầu tiên ra mắt năm 2019, với Thanh Hằng và Chi Pu đảm nhận vai chính, thu về gần 70 tỷ đồng. Đến năm 2023, phần hai có sự góp mặt của Minh Hằng và Ngọc Trinh nâng thành tích lên hơn 117 tỷ đồng. Sau ba năm, phần phim thứ ba với Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và Chi Pu tiếp tục đưa thương hiệu trở lại đường đua trăm tỷ.

Ba Trà và Tư Nhị đưa phần 2 đứng đầu về doanh thu trong vũ trụ phim Chị Chị Em Em ở hiện tại.

Điều thú vị là mỗi phần phim đều có sự thay đổi đáng kể về dàn diễn viên, câu chuyện và cách khai thác. Nếu Thanh Hằng và Chi Pu tạo dấu ấn ở phần đầu, Minh Hằng cùng Ngọc Trinh đưa thương hiệu lên một nấc thang doanh thu mới, thì Ninh Dương Lan Ngọc đang là gương mặt đứng trước cơ hội thiết lập cột mốc tiếp theo.

Đặc biệt, Chị Chị Em Em 3 cũng đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau khoảng 4 năm. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều tổn thương và vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Sự kết hợp cùng Steven Nguyễn, Kỳ Duyên và Chi Pu tạo nên câu chuyện nhiều nút thắt, góp phần giúp tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dẫu vậy, vượt qua doanh thu phần hai không đồng nghĩa Lan Ngọc thay thế hoàn toàn dấu ấn mà Minh Hằng và Ngọc Trinh từng tạo nên. Thành tích của một bộ phim còn đến từ nhiều yếu tố như thời điểm phát hành, sức hút của dàn diễn viên, nội dung và chiến lược quảng bá.

Chị Chị Em Em 3 đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng điện ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi được đặt ra là liệu Chị Chị Em Em 3 có đủ sức vượt qua cái bóng doanh thu của phần phim năm 2023, qua đó trở thành phiên bản ăn khách nhất trong toàn bộ thương hiệu hay không? Nếu chinh phục được cột mốc này, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ có thêm một dấu ấn thương mại đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của mình.