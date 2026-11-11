Ninh Dương Lan Ngọc chính thức công khai với Ngô Kiến Huy

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình ăn khách. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện đời tư cùng những mối quan hệ thân thiết của nữ diễn viên cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức công khai danh sách khách mời sẽ xuất hiện tại sự kiện fan meeting của cô diễn ra trong tháng 11 tại TP.HCM.

Đáng chú ý, sự góp mặt của Ngô Kiến Huy nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Việc nam ca sĩ, diễn viên góp mặt trong sự kiện đặc biệt của Lan Ngọc khiến nhiều người thích thú, đồng thời kỳ vọng cả hai sẽ có màn kết hợp thú vị trên sân khấu.

Ninh Dương Lan Ngọc chính thức công khai Ngô Kiến Huy sẽ góp mặt trong fan meeting của cô vào tháng 11 này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc đồng hành trong những cột mốc đáng nhớ của đối phương. Cả hai vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm, thường xuyên tương tác vui vẻ và dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống.

Gần đây, khi Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 4 năm vắng bóng với dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3, Ngô Kiến Huy đã có mặt để chúc mừng người bạn thân thiết. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ cho thấy tình cảm đồng nghiệp gắn bó mà cả hai duy trì trong suốt thời gian qua.

Trước đó, khi Ngô Kiến Huy tổ chức fan meeting tại Nhật Bản, Ninh Dương Lan Ngọc cũng là nữ khách mời duy nhất góp mặt tại sự kiện. Cả hai mang đến những màn tương tác tự nhiên, hài hước cùng phần kết hợp độc đáo trên sân khấu, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ. Những khoảnh khắc thân thiết này từng khiến không ít khán giả thích thú, thậm chí tích cực ghép đôi hai nghệ sĩ.

Chính vì vậy, thông tin Ngô Kiến Huy tiếp tục xuất hiện trong fan meeting của Ninh Dương Lan Ngọc càng khiến người hâm mộ mong chờ. Nhiều khán giả hy vọng cả hai sẽ có một tiết mục đặc biệt, tái hiện những màn tung hứng ăn ý từng được yêu thích trước đây.

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và duy trì sức hút trong làng giải trí Việt. Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên xây dựng được vị trí riêng nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, ngoại hình nổi bật cùng tính cách hài hước, gần gũi. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình thực tế, nhận sự yêu thích từ khán giả nhờ tính cách năng động và khả năng tương tác duyên dáng với đồng nghiệp.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu sự trở lại đáng quan tâm của Lan Ngọc với điện ảnh sau khoảng 4 năm vắng bóng. Việc tham gia dự án Chị Chị Em Em 3 được xem là một trong những hoạt động nổi bật của nữ diễn viên trong giai đoạn này.

Ngoài công việc, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ hoạt động vui chơi, du lịch đến những buổi gặp gỡ bạn bè. Nữ diễn viên duy trì hình ảnh trẻ trung, vui vẻ và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz.

Về chuyện tình cảm, Lan Ngọc khá kín tiếng và không thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến đời tư. Dù liên tục được khán giả ghép đôi với một số đồng nghiệp, trong đó có Ngô Kiến Huy, nữ diễn viên vẫn chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Thay vào đó, cô tập trung cho các dự án nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Sự nghiệp cùng những hoạt động sắp tới của Lan Ngọc vì thế vẫn là điều được đông đảo khán giả quan tâm.