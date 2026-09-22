Ninh Dương Lan Ngọc chính thức bị thay thế

Lan Ngọc bắt đầu được chú ý với vai Nương trong Cánh đồng bất tận (2010). Nhân vật có số phận bi kịch giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn ngay từ những năm đầu sự nghiệp, đồng thời mang về giải thưởng quan trọng. Sau bước khởi đầu này, cô tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai trong Trúng số, Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Cô Ba Sài Gòn. Những tác phẩm này giúp Lan Ngọc xây dựng nền tảng diễn xuất trước khi chuyển sang giai đoạn bứt phá mạnh về thương mại.

Cột mốc quan trọng đến với Cua lại vợ bầu (2019). Trong vai Nhã Linh, Lan Ngọc góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim đạt khoảng 191,8 tỷ đồng. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu 3, Gái già lắm chiêu V và Cô gái từ quá khứ. Nhóm phim tiêu biểu có sự góp mặt của Lan Ngọc được thống kê đạt tổng doanh thu hơn 820 tỷ đồng, qua đó củng cố hình ảnh một nữ diễn viên có sức hút đáng kể tại phòng vé.

Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu qua nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Điều làm nên vị trí của Lan Ngọc không chỉ nằm ở doanh thu. Nữ diễn viên từng bước tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau trên màn ảnh. Từ Nương đầy tổn thương, Thơm chân chất trong Trúng số đến Cám ích kỷ, Như Ý cá tính hay Ms. Q sang chảnh, Lan Ngọc liên tục thay đổi màu sắc nhân vật. Đến Cô gái từ quá khứ, cô tiếp tục thử sức với chất liệu tâm lý, giật gân và hình tượng trưởng thành hơn.

Lan Ngọc cũng có lợi thế ở khả năng duy trì độ nhận diện ngoài màn ảnh rộng. Sự hoạt ngôn, tính cách gần gũi cùng hình ảnh trẻ trung giúp cô tạo được lượng khán giả riêng trong nhiều năm. Đây là yếu tố khiến Lan Ngọc không chỉ được nhớ đến qua vai diễn mà còn trở thành một gương mặt có độ phủ rộng trong đời sống giải trí.

Tuy nhiên, khoảng thời gian Lan Ngọc vắng bóng điện ảnh cũng là lúc một số nữ diễn viên khác bắt đầu tạo dấu ấn. Trong đó, Phương Anh Đào gây chú ý với Nhắm mắt thấy mùa hè, Chàng vợ của em, Tro tàn rực rỡ trước khi có bước ngoặt lớn với Mai. Vai Mai đưa cô đến gần hơn với khán giả đại chúng khi bộ phim đạt khoảng 551 tỷ đồng.

Phương Anh Đào tạo dấu ấn mới sau thành công của Mai. Ảnh: FBNV

Điểm tương đồng giữa Lan Ngọc và Phương Anh Đào nằm ở việc cả hai đều từng được chú ý qua những vai diễn thiên về diễn xuất trước khi tạo dấu ấn ở dòng phim thương mại. Tuy nhiên, Phương Anh Đào lựa chọn hình ảnh kín tiếng và tập trung nhiều hơn cho điện ảnh, trong khi Lan Ngọc có hành trình đa dạng hơn về hình ảnh lẫn hoạt động nghệ thuật.

Sau khoảng 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Lan Ngọc đang chuẩn bị trở lại với Mật mã Đông Dương, dự kiến ra rạp dịp 30/4/2027. Nữ diễn viên đảm nhận vai một nữ tình báo, mở ra hình tượng khác với những nhân vật quen thuộc trước đây.

Vì thế, cụm từ “bị thay thế” phù hợp hơn nếu được hiểu như sự chuyển dịch của vị trí “ngọc nữ” trong mắt công chúng, thay vì một sự thay thế thực tế. Lan Ngọc vẫn sở hữu những dấu mốc riêng khó phủ nhận, trong khi Phương Anh Đào và nhiều gương mặt mới đang mở rộng thế hệ nữ diễn viên có khả năng tạo dấu ấn cả về diễn xuất lẫn phòng vé.