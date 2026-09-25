Ninh Dương Lan Ngọc chính thức ấn định ngày trọng đại

Chiều 23/9, showcase ra mắt dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3 quy tụ NSND Lê Khanh, Steven Nguyễn, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và đặc biệt là Ninh Dương Lan Ngọc. Sau nhiều tháng được giữ kín danh tính, sự xuất hiện của nữ diễn viên trở thành một trong những tâm điểm được chú ý tại sự kiện. Trước sự tò mò của truyền thông và khán giả về vai diễn, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết ê-kíp vẫn muốn tiếp tục giữ bí mật và hẹn mọi người gặp lại vào ngày 12/10 để chia sẻ trực tiếp, cụ thể hơn về từng nhân vật cũng như câu chuyện của bộ phim.

Như vậy, “ngày trọng đại” mà Ninh Dương Lan Ngọc nhắc đến trong lần xuất hiện này thực chất là ngày 12/10, thời điểm ê-kíp dự kiến mở thêm những thông tin quan trọng về Chị Chị Em Em 3. Việc tiếp tục giữ kín nội dung cũng cho thấy nhà sản xuất đang xây dựng chiến lược giới thiệu nhân vật theo từng giai đoạn, thay vì công bố toàn bộ câu chuyện ngay từ showcase.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ trong showcase ra mắt dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, một phụ nữ 26 tuổi đến từ phương Nam. Nhân vật đang sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai. Cuộc sống của Thị Liễu bắt đầu bị đảo lộn khi Văn Tài, công tử con quan lớn do Quốc Anh đảm nhận, đem lòng say đắm cô dù đang chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu của Kỳ Duyên.

Từ đây, câu chuyện của Chị Chị Em Em 3 hình thành một mạng lưới tình cảm phức tạp giữa Thị Liễu, Văn Tài, Thị Mầu, Văn Cường và Thị Nương do Chi Pu thể hiện. Phim lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, khai thác những xung đột giữa tình yêu, hôn nhân, địa vị và những khuôn phép khắt khe của xã hội đương thời. Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý của thương hiệu khi câu chuyện mới được đặt trong không gian văn hóa khác biệt so với hai phần trước.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, Thị Liễu được xem là thử thách mới sau nhiều năm cô quen thuộc với những hình tượng phụ nữ hiện đại. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng điều khó với cô không nằm ở bối cảnh xưa mà ở việc phải tiết chế nguồn năng lượng vốn có, trở nên trưởng thành và kiềm chế hơn khi thể hiện nhân vật.

Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất và dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 16/10/2026. Bộ phim tiếp tục giữ tinh thần lấy nhân vật nữ làm trung tâm, đồng thời kết hợp màu sắc tâm lý, giật gân với chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam.

Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3.

Sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc càng được chú ý bởi đây là lần tái xuất màn ảnh rộng sau khoảng bốn năm kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ. Trong hơn một thập kỷ hoạt động điện ảnh, nữ diễn viên từng đảm nhận nhiều dạng vai, từ Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, Cám trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Như Ý trong Cô Ba Sài Gòn đến Nhã Linh trong Cua Lại Vợ Bầu và Ms. Q trong loạt Gái Già Lắm Chiêu.

Về thành tích phòng vé, Ninh Dương Lan Ngọc từng có nhiều tác phẩm đạt doanh thu đáng chú ý. Cua Lại Vợ Bầu đạt khoảng 192 tỷ đồng, Gái Già Lắm Chiêu 3 khoảng 165 tỷ đồng, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể khoảng 67 tỷ đồng, Gái Già Lắm Chiêu 2 khoảng 62 tỷ đồng, Cô Ba Sài Gòn khoảng 60 tỷ đồng và Cô Gái Từ Quá Khứ hơn 53 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các bộ phim, không phải khoản thu nhập cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc.

Đặc biệt, Cua Lại Vợ Bầu và Gái Già Lắm Chiêu 3 từng đưa Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật ở phòng vé Việt. Sau Cô Gái Từ Quá Khứ, cô chủ động giảm nhịp độ đóng phim để dành thời gian nhìn lại bản thân, đồng thời lựa chọn kỹ hơn những dự án tiếp theo. Khoảng lặng này khiến màn trở lại với Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3 càng được quan tâm.

Ninh Dương Lan Ngọc trong Cua Lại Vợ Bầu.

Không dừng lại ở Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc còn có Mật Mã Đông Dương, dự án điện ảnh do Điện ảnh Công an nhân dân và ThreeC Studio sản xuất, dự kiến ra mắt dịp 30/4/2027. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai một nữ tình báo, tiếp tục là một hình tượng khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Ngày 12/10 sẽ là thời điểm Ninh Dương Lan Ngọc cùng ê-kíp Chị Chị Em Em 3 hé lộ rõ hơn về Thị Liễu và câu chuyện của bộ phim. Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, sự trở lại lần này cũng là dịp để nữ diễn viên cho thấy hướng đi mới trong diễn xuất trước khi phim chính thức ra rạp.