Ninh Dương Lan Ngọc bị xóa tên

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình ăn khách. Bên cạnh khả năng diễn xuất, cô còn được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, gần gũi và những màn tương tác duyên dáng trên mạng xã hội.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi chia sẻ về lịch trình cine tour tại Hà Nội để quảng bá dự án phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Theo đó, khi được nhiều khán giả hỏi về thời gian và địa điểm cụ thể của các hoạt động giao lưu, nữ diễn viên bất ngờ đưa ra câu trả lời khiến người hâm mộ bật cười.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng với phim Chị Chị Em Em 3.

Cụ thể, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước cho biết: "Lịch ở Hà Nội thì Liễu không biết, họ đã Liễu ra khỏi nhóm rồi".

Cách trả lời dí dỏm của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đáng chú ý, chi tiết cô bị xóa tên ra khỏi nhóm chat khiến nhiều khán giả thích thú, liên tục để lại bình luận trêu chọc.

Thực tế, Liễu là nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận trong Chị Chị Em Em 3. Trước đó, nữ diễn viên từng hào hứng tiết lộ về những hoạt động quảng bá phim tại Hà Nội. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất chưa chính thức công bố lịch trình cụ thể. Việc Ninh Dương Lan Ngọc vô tình bật mí thông tin trước thời điểm công bố khiến cô hài hước đùa rằng bản thân đã bị ê-kíp gạch tên khỏi nhóm chat.

Chia sẻ hài hước của Ninh Dương Lan Ngọc về chuyện bị xóa tên khỏi nhóm chat sau khi tiết lộ Chị Chị Em Em 3 có lịch cine tour ở Hà Nội.

Đây chỉ là màn tương tác vui vẻ của nữ diễn viên với người hâm mộ, không phải thông báo về một mâu thuẫn hay sự cố thực sự giữa cô và đoàn phim.

Bên dưới chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước tính cách lầy lội, thân thiện của nữ diễn viên. Không ít người cũng dành lời khen cho màn tái xuất điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc, đồng thời mong chờ những hình ảnh hậu trường và hoạt động giao lưu sắp tới của đoàn phim.

Đặc biệt, cine tour của Chị Chị Em Em 3 tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm khi khán giả có cơ hội gặp gỡ trực tiếp dàn diễn viên, lắng nghe những câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình thực hiện tác phẩm.

Khán giả trông chờ lịch cine tour của phim tại Hà Nội.

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc với Chị Chị Em Em 3 được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn thường xuyên các chương trình giải trí, sự kiện và những hoạt động cá nhân.

Vốn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu 2 và Cua Lại Vợ Bầu. Qua từng dự án, cô cho thấy khả năng biến hóa trong cách thể hiện nhân vật, từ những vai diễn có chiều sâu tâm lý đến hình tượng phụ nữ hiện đại, hài hước và giàu năng lượng. Đây cũng là yếu tố giúp nữ diễn viên duy trì được sức hút trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục dành sự quan tâm cho các dự án nghệ thuật, đồng thời tham gia những hoạt động giải trí phù hợp với định hướng cá nhân. Sự trở lại với Chị Chị Em Em 3 vì thế không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu lần tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian dài mà còn mở ra cơ hội để cô tiếp tục làm mới hình ảnh diễn xuất.

Trong dự án lần này, nữ diễn viên đảm nhận vai Liễu, nhân vật góp phần tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện phim. Những thông tin được hé lộ cùng các hoạt động quảng bá gần đây khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm cho vai diễn. Một số phản hồi tích cực được người xem chia sẻ sau khi theo dõi tác phẩm, trong đó có những lời khen dành cho cách thể hiện nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng.