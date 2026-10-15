Ngày 12/10, trailer chính thức của Chị Chị Em Em 3 được công bố, nhanh chóng thu hút sự chú ý với những mối quan hệ tình cảm chồng chéo. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, người phụ nữ rơi vào vòng xoáy yêu đương, phản bội và những cuộc đối đầu căng thẳng. Đáng chú ý, nhân vật của cô phải chịu nhiều tổn thương khi sống bên Văn Cường, người chồng do Steven Nguyễn thủ vai.

Trong trailer, Thị Liễu không chỉ đối diện với sự chất vấn, sỉ nhục từ Thị Mầu (Kỳ Duyên) mà còn phải chịu những hành động vũ phu từ chính chồng mình. Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc bị Steven Nguyễn “tác động vật lý” trở thành một trong những chi tiết gây chú ý, cho thấy nhân vật Thị Liễu có thể trải qua hành trình nhiều đau đớn trong tác phẩm lần này.

Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc bị Steven Nguyễn “tác động vật lý” trong phim.

Mối quan hệ giữa Thị Liễu và Thị Mầu vốn không đơn giản. Từng có những cử chỉ thân thiết, hai người phụ nữ dần trở thành đối thủ khi phát hiện cùng bị cuốn vào câu chuyện tình cảm liên quan đến Văn Tài (Quốc Anh). Thị Mầu cho rằng Thị Liễu đã qua lại với chồng sắp cưới của mình, từ đó nảy sinh sự tức giận và quyết tâm khiến những người liên quan phải trả giá.

Không đứng ngoài cuộc, Văn Cường chủ động đẩy sự việc đi xa hơn bằng cách tiết lộ chuyện tình cảm giữa vợ mình và Văn Tài. Sau đó, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận tìm đến Thị Mầu để đề nghị hợp tác trả đũa. Cả hai cùng mang trong lòng sự tổn thương, nhưng thay vì tìm cách giải quyết mọi chuyện, họ có thể trở thành những mắt xích khiến mâu thuẫn ngày càng khó kiểm soát.

Steven Nguyễn mang đến hình tượng người chồng có tính cách phức tạp.

Với vai diễn này, Steven Nguyễn mang đến hình tượng người chồng có tính cách phức tạp, vừa toan tính, vừa gia trưởng khi có thể thẳng tay vũ phu vợ của mình. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục thử sức với nhân vật có nhiều biến chuyển tâm lý. Khi phải ở bên cạnh người mình không yêu thương, lại bị hết người này đến người khác xúc phạm, tác động vật lý, khác biệt so với những vai phụ nữ hiện đại, hoạt bát mà cô từng thể hiện trong các phim thương mại trước đây.

Đáng chú ý, trailer Chị Chị Em Em 3 không chỉ có những màn đối đầu căng thẳng mà còn hé lộ một khoảng lặng trong mối quan hệ vợ chồng. Khi đứng trước Thị Liễu, Văn Cường bật khóc và nói: “Những năm qua, tôi có yêu em mà”. Lời thoại này tạo thêm một lớp nghĩa cho nhân vật, gợi ra câu hỏi liệu phía sau sự gia trưởng và những hành động gây tổn thương có phải là nỗi sợ đánh mất người bạn đời.

Bộ phim còn có sự tham gia của Chi Pu trong vai Thị Nương, Kỳ Duyên vai Thị Mầu và Quốc Anh vai Văn Tài. Lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ xưa, tác phẩm khai thác những vấn đề về lòng tin, sự phản bội, sĩ diện và lựa chọn trong tình yêu. Những mối quan hệ đan xen khiến câu chuyện không dừng ở một chuyện tình tay ba thông thường mà mở rộng thành vòng xoáy đối đầu giữa nhiều nhân vật.

Dàn diễn viên của Chị Chị Em Em 3.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, Chị Chị Em Em 3 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau khoảng bốn năm kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ (2022). Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua Cánh Đồng Bất Tận, Cua Lại Vợ Bầu và loạt phim Gái Già Lắm Chiêu. Trong đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, còn Gái Già Lắm Chiêu 3 thu về khoảng 165 tỷ đồng theo số liệu được truyền thông công bố.

Trong khi đó, Steven Nguyễn được khán giả biết đến qua các dự án như Bi Long Đại Ca trước khi tạo dấu ấn với vai Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ. Năm 2026, anh tiếp tục gây chú ý với Trại Buôn Người, bộ phim đạt doanh thu gần 420 tỷ đồng tính đến ngày 13/10. Việc tham gia Chị Chị Em Em 3 giúp nam diễn viên có cơ hội thể hiện màu sắc khác, tập trung vào tâm lý và những mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026. Những tình tiết được hé lộ trong trailer đang đặt ra nhiều câu hỏi về số phận của Thị Liễu, Văn Cường và các nhân vật còn lại khi những bí mật dần được phơi bày.