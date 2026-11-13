Ninh Dương Lan Ngọc bị Steven Nguyễn 'mắng' té tát

Không khí tại các rạp chiếu trở nên sôi động khi “Chị chị em em 3” có những suất chiếu sneak show trước ngày công chiếu chính thức. Đây là dịp để khán giả bước vào thế giới tình cảm đầy phức tạp của Thị Mầu, Thị Nương, Thị Liễu cùng Văn Tài và Văn Cường, đồng thời khám phá những bí mật, mâu thuẫn cùng các nút thắt xoay quanh những mối quan hệ trong phim.

Đặc biệt, hoạt động cinetour tạo cơ hội để người xem gặp gỡ ê-kíp và dàn diễn viên gồm Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, nhà sản xuất Will Vũ, đạo diện Nguyễn Hữu Hoàng và diễn viên khách mời - hoa khôi Thanh Hảo, cùng chia sẻ cảm nhận sau khi thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng.

Steven Nguyễn cùng Thị Mầu và Thị Liễu đi quảng bá phim

Cùng giao lưu khán giả

Chụp hình vui nhộn

Văn Cường bên Thị Liễu và Thị Mầu

Chọc cười khán giả

Diễn cùng Ninh Dương Lan Ngọc

Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, phim khai thác những khát khao yêu thương và những lựa chọn khó khăn của các nhân vật khi tình cảm bị chi phối bởi danh phận, lễ giáo và những lời đàm tiếu. Với câu chuyện xoay quanh ba người phụ nữ cùng những mối quan hệ đan xen, bộ phim tiếp tục theo đuổi màu sắc drama đặc trưng của thương hiệu, kết hợp những màn đối đầu căng thẳng và diễn biến khó đoán.

Ê-kíp và dàn diễn viên chính của phim đã có dịp lắng nghe những phản hồi đầu tiên từ khán giả, đồng thời chia sẻ thêm về quá trình thực hiện bộ phim và những tâm huyết dành cho tác phẩm. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp tại rạp góp phần tạo nên không khí gần gũi giữa đoàn phim và người xem, trước khi bộ phim chính thức bước vào hành trình chinh phục khán giả trên toàn quốc.

Chia sẻ về quá trình quay phim, Steven Nguyễn cũng bật mí cảnh quay khó nhất đối với anh là cảnh “nóng” cùng bạn diễn Chi Pu: “Lúc đó thời tiết cực kỳ nóng, ai cũng mồ hôi đầm đìa, nên tất cả mọi người đều rất là phối hợp để cảnh quay được thực hiện nhanh chóng nhất có thể.”

Steven Nguyễn và Lan Ngọc cũng có một màn tương tác đáng yêu khi cả hai cùng diễn lại phân cảnh của Văn Cường và Thị Liễu trong đoạn best cut vừa tung trước đó vài ngày. Trái ngược với không khí căng thẳng của phân đoạn, hai diễn viên chính tái hiện lại xung đột của hai vợ chồng Cường - Liễu đầy hài hước, khi Steven Nguyễn vừa diễn vừa cố gắng nhớ thoại, còn Lan Ngọc thì cố nhịn cười. Màn tương tác của hai diễn viên khiến khán giả vô cùng thích thú, không khí trong rạp cũng hào hứng hơn bao giờ hết.

Cũng có mặt trong hoạt động cinetour trước ngày khởi chiếu toàn quốc, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng bày tỏ: “Tôi rất mong được lắng nghe những chia sẻ, những góc nhìn của khán giả về câu chuyện và các nhân vật trong “Chị chị em em 3”. Hy vọng bộ phim không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn khiến mọi người có thêm điều để suy ngẫm và bàn luận sau khi rời rạp.”

Nhà sản xuất Will Vũ cũng chia sẻ niềm vui khi phim sắp được ra mắt khán giả trên toàn quốc.

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