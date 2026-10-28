Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ với chàng trai kém 7 tuổi

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, người đẹp sinh năm 1990 còn thường xuyên thu hút sự chú ý bởi tính cách hài hước, duyên dáng cùng những tương tác thú vị với đồng nghiệp.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong đoạn clip của ca sĩ Quân A.P khi cả hai cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khoảnh khắc nữ diễn viên dành lời khen cho nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi cả hai có màn tương tác đầy thân thiết ở hậu trường.

Khoảnh khắc hậu trường của Ninh Dương Lan Ngọc và Quân A.P.

Cụ thể, Quân A.P đã cho Ninh Dương Lan Ngọc nghe trước ca khúc mới mà anh chuẩn bị phát hành. Chăm chú thưởng thức giai điệu, nữ diễn viên tỏ ra hào hứng và dành lời nhận xét tích cực cho sản phẩm âm nhạc của đàn em. Đáng chú ý, cô đặc biệt ấn tượng với chất giọng trầm ấm đặc trưng của nam ca sĩ.

Không chỉ dừng lại ở việc khen ngợi, Ninh Dương Lan Ngọc còn hài hước ngỏ ý muốn được cover ca khúc mới của Quân A.P. Trước lời đề nghị này, giọng ca sinh năm 1997 nhanh chóng đồng ý. Thậm chí, nam ca sĩ còn vui vẻ tuyên bố nữ diễn viên có thể cover bất cứ bài hát nào của mình.

Màn tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ thích thú. Lời khen công khai của Ninh Dương Lan Ngọc dành cho Quân A.P cũng khiến khán giả thêm tò mò về sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ, đồng thời mong chờ những màn kết hợp thú vị của họ trong tương lai.

Thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc và Quân A.P có dịp đồng hành trong một chương trình truyền hình thực tế. Cả hai gây ấn tượng bởi tính cách vui vẻ, duyên dáng và khả năng tương tác ăn ý. Những khoảnh khắc hậu trường vì thế càng nhận được sự chú ý, cho thấy sự thoải mái của các nghệ sĩ khi làm việc cùng nhau.

Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ lời khen dành cho bài hát mới của Quân A.P.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn Nương giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất và mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua các dự án như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, Cua lại vợ bầu...

Không giới hạn bản thân ở lĩnh vực điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Sự hoạt ngôn, nguồn năng lượng tích cực và khả năng tạo tiếng cười giúp cô xây dựng hình ảnh gần gũi với khán giả. Những màn tung hứng tự nhiên với đồng nghiệp cũng trở thành một trong những yếu tố giúp nữ diễn viên duy trì sức hút trên các chương trình giải trí.

Trong hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ mong muốn tiếp tục thử sức với những vai diễn có màu sắc khác biệt, qua đó làm mới hình ảnh của bản thân. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn là gương mặt được chú ý mỗi khi xuất hiện trong các dự án điện ảnh hoặc chương trình truyền hình.

Bên cạnh công việc, cuộc sống đời thường của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm. Những hình ảnh về phong cách thời trang, các chuyến đi và khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè thường xuyên thu hút tương tác trên mạng xã hội.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc tương đối kín tiếng và chưa công khai mối quan hệ yêu đương mới. Vì vậy, những màn tương tác thân thiết giữa cô với các đồng nghiệp nam thường trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.