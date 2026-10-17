Ninh Dương Lan Ngọc bắt tay Anh Tú Atus, đánh lừa dàn sao Running Man

Ninh Dương Lan Ngọc khéo léo che giấu thân phận thợ săn bí mật. Ảnh: NSX

Tập 12 Running Man Vietnam 2026 với chủ đề “Thợ săn Thành phố R” mang đến cuộc đấu trí gay cấn giữa các thành viên và ba khách mời Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Trần Ngọc Vàng.

Không chỉ đòi hỏi thể lực, những thử thách lần này còn buộc người chơi phải tính toán, quan sát và đề phòng những đồng đội tưởng chừng đáng tin cậy.

Ngay khi phát sóng, tập 12 thu hút hơn 150.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Điểm nhấn của chương trình là cuộc truy tìm hai thợ săn bí mật, trong đó Ninh Dương Lan Ngọc và Anh Tú Atus đã có màn phối hợp khiến nhiều người bất ngờ.

Theo luật chơi, 10 nghệ sĩ bị nhốt trong một tòa nhà và phải thu thập những thẻ số từ 1 đến 40 để tìm đường thoát. Mỗi cánh cửa có điều kiện riêng, từ các thẻ chia hết cho 3, dãy số tăng dần đến những bộ thẻ đáp ứng yêu cầu về tổng giá trị hoặc tổng chữ số.

Riêng cánh cửa thứ năm chỉ dành cho hai thợ săn bí mật và sẽ mở khi họ hoàn thành ba mật lệnh của hệ thống. Điều này tạo nên cuộc đua song song: một bên tìm cách thoát khỏi tòa nhà, bên còn lại âm thầm thực hiện nhiệm vụ mà không để lộ thân phận.

Ở thử thách đầu tiên, các nghệ sĩ phải vượt qua con dốc trơn trượt để làm vỡ bóng nước. Liên Bỉnh Phát và Trần Ngọc Vàng giành chiến thắng với thành tích 1 phút 45 giây. Tuy nhiên, ngay sau đó, một bóng đèn đỏ tại cửa thợ săn bất ngờ bật sáng, báo hiệu mật lệnh đầu tiên đã hoàn thành.

Chi tiết này lập tức khiến các thành viên nghi ngờ lẫn nhau. Liên Bỉnh Phát và Trần Ngọc Vàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, trong khi hai thợ săn thực sự vẫn chưa bị phát hiện.

Các thử thách tiếp theo tiếp tục diễn ra căng thẳng. Liên Bỉnh Phát chiến thắng ở phần thi đánh vần tiếng Anh, còn Trấn Thành và Quang Tuấn giành lợi thế trong một thử thách vận động khéo léo.

Đến vòng xé bảng tên, cuộc đua trở nên quyết liệt khi người chơi vừa phải tìm thẻ số, vừa đề phòng bị đối thủ tấn công. Quang Tuấn là người đầu tiên thoát qua cửa số hai. Trần Ngọc Vàng hoàn thành điều kiện của cửa số bốn, còn Tóc Tiên tìm được đường ra nhờ những thẻ số chia hết cho 3.

Trong lúc mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn về những gương mặt bị nghi ngờ, Ninh Dương Lan Ngọc lại âm thầm tiến gần chiến thắng.

Hóa ra, nữ diễn viên mới chính là thợ săn bí mật và người được cô lựa chọn đồng hành là Anh Tú Atus.

Quyết định này cho thấy sự tính toán của Lan Ngọc. Anh Tú Atus vốn thường bị các thành viên nghi ngờ là “gián điệp” bởi sự lém lỉnh và khả năng xoay xở trong những tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, thay vì tránh một đồng đội dễ gây chú ý, Lan Ngọc lại tận dụng chính sự tinh quái ấy để thực hiện kế hoạch.

Anh Tú Atus âm thầm phối hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc thực hiện nhiệm vụ, góp phần mang về chiến thắng cho nữ diễn viên. Ảnh: NSX

Cả hai phân chia nhiệm vụ và phối hợp kín đáo, không để lộ mối liên hệ khi những người chơi khác đang bận truy tìm thợ săn. Anh Tú Atus cũng thể hiện quyết tâm giúp Lan Ngọc giành chiến thắng ngay từ khi được lựa chọn làm đồng đội.

Bước ngoặt xuất hiện khi Anh Tú Atus kích hoạt thành công bóng đèn thứ ba, hoàn tất mật lệnh cuối cùng. Lúc này, các thành viên mới nhận ra nam diễn viên là một trong hai thợ săn bí mật. Tuy nhiên, sự phát hiện đã quá muộn.

Anh Tú Atus nhanh chóng tìm được cửa thoát, qua đó giúp Ninh Dương Lan Ngọc giành chiến thắng chung cuộc.

Màn kết hợp của hai nghệ sĩ trở thành điểm nhấn của tập 12, không chỉ bởi kết quả bất ngờ mà còn ở cách họ tận dụng những nghi ngờ và sự phân tâm của đối thủ. Trong một cuộc chơi mà ai cũng đề phòng người bên cạnh, Lan Ngọc đã chọn đúng đồng đội để biến lợi thế bí mật thành chiến thắng.