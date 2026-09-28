Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ nhắc chuyện 'có bầu'

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đăng dòng trạng thái: “Nay nhẹ tay với bầu nha”. Cách dùng từ nhanh chóng thu hút sự chú ý, song trong bối cảnh nữ diễn viên đang tham gia một chương trình thực tế, đây nhiều khả năng chỉ là lời nói vui liên quan đến trò chơi hoặc tình huống trong chương trình. Nội dung này không phải thông tin xác nhận cô đang mang thai.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng dòng trạng thái gây chú ý.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Bên cạnh diễn xuất, cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí và được khán giả nhớ đến bởi hình ảnh năng động, hài hước.

Trong sự nghiệp, Ninh Dương Lan Ngọc có bước khởi đầu đáng nhớ với vai Nương trong Cánh đồng bất tận năm 2010. Vai diễn giúp cô giành nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Cánh Diều Vàng, đồng thời mở đường cho một hành trình dài trên màn ảnh rộng.

Sau đó, nữ diễn viên liên tục thay đổi hình ảnh qua các bộ phim như Trúng số, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn hay Gái già lắm chiêu. Đây cũng là giai đoạn Ninh Dương Lan Ngọc dần khẳng định sức hút thương mại. Tấm Cám: Chuyện chưa kể đạt khoảng 67 tỷ đồng, Cô Ba Sài Gòn khoảng 60 tỷ đồng và Gái già lắm chiêu 2 khoảng 62 tỷ đồng.

Cột mốc nổi bật nhất phải kể đến Cua lại vợ bầu. Bộ phim có Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc đóng chính đạt khoảng 191,8 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao tại thời điểm phát hành. Tiếp đó, Gái già lắm chiêu 3 thu khoảng 165 tỷ đồng. Hai tác phẩm giúp tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với những dự án có sức hút lớn tại phòng vé.

Ninh Dương Lan Ngọc hiện tại.

Năm 2022, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục đảm nhận vai Hoàng Quyên trong Cô gái từ quá khứ. Phim đạt khoảng 53 tỷ đồng, đồng thời cho thấy nữ diễn viên muốn thử sức với hình tượng có chiều sâu tâm lý hơn thay vì chỉ đóng những vai nữ chính trẻ trung, hài hước. Đây là tổng doanh thu của các tác phẩm, không phải số tiền riêng nữ diễn viên mang về, nhưng cho thấy quy mô những dự án cô từng góp mặt.

Sau Cô gái từ quá khứ, Ninh Dương Lan Ngọc có khoảng 4 năm hạn chế đóng phim điện ảnh. Đến năm 2026, cô bắt đầu trở lại với nhiều dự án đáng chú ý. Trong đó, Chị Chị Em Em 3 dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026, quy tụ Lan Ngọc cùng Chi Pu, Kỳ Duyên, NSND Lê Khanh, Bảo Anh, Quốc Anh và Steven Nguyễn.

Bên cạnh đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn tham gia Mật mã Đông Dương, dự án điện ảnh tình báo dự kiến ra mắt dịp 30/4/2027. Đây được xem là một hướng đi khác của nữ diễn viên khi cô đảm nhận hình tượng một phụ nữ sang trọng, đứng giữa tình yêu và bổn phận.

Từ vai Nương trong Cánh đồng bất tận đến những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, hành trình của Ninh Dương Lan Ngọc đã có nhiều bước chuyển. Năm 2026 đánh dấu thời điểm nữ diễn viên tăng tốc trở lại với điện ảnh, sau quãng thời gian chọn lọc dự án và tập trung cho những hoạt động khác.