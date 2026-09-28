Ninh Dương Lan Ngọc báo tin về Trấn Thành

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ nổi bật của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Bên cạnh các chương trình truyền hình, anh còn gây chú ý với loạt dự án điện ảnh đạt thành tích đáng kể trong những năm gần đây.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng các đồng nghiệp như Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Lê Nhân... Không khí buổi tụ họp được các chia sẻ với khoảnh khắc vui vẻ, thân thiết.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ khoảnh khắc tụ họp bên các đồng nghiệp thân thiết sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Đáng chú ý, khán giả tò mò về việc Trấn Thành vắng mặt.

Đáng chú ý, bên cạnh những hình ảnh của nhóm nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng quan tâm đến sự vắng mặt của Trấn Thành. Nam MC vốn có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp sau khi tham gia chung trong một chương trình truyền hình thực tế.

Trước thắc mắc của khán giả, Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã chia sẻ về tình hình hiện tại của Trấn Thành cũng như một số đồng nghiệp vắng mặt trong buổi tụ họp. Nữ diễn viên viết: "2 Thành đi phim, Tám nhỏ (Quân A.P) ở Hà Nội, Út Tuấn (Quang Tuấn) phải chăm con nên không ra được cả nhà ơi".

Thông tin từ Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua chia sẻ của nữ diễn viên, Trấn Thành hiện đang bận rộn với công việc quay phim, trong khi một số thành viên khác cũng có lịch trình riêng nên không thể góp mặt trong buổi hội ngộ.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa thể nhìn thấy đông đủ các thành viên cùng xuất hiện. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng gửi lời chúc đến các nghệ sĩ và hy vọng nhóm sẽ sớm có dịp tái ngộ trong thời gian tới.

Ninh Dương Lan Ngọc báo tin về tình hình hiện tại của Trấn Thành là nam nghệ sĩ đang tập trung cho dự án phim điện ảnh mới.

Từ chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc, sự chú ý cũng đổ dồn về Trấn Thành khi nam nghệ sĩ đang tập trung cho dự án điện ảnh mới, dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027. Sau thành công của Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!..., anh tiếp tục chuẩn bị cho tác phẩm mới mang tên Em.

Thời gian qua, Trấn Thành dành nhiều tâm huyết cho dự án này. Nam nghệ sĩ chưa công bố quá nhiều thông tin về nội dung cũng như dàn diễn viên của phim Em, khiến dự án nhận được sự quan tâm từ khán giả ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Theo Hari Won từng chia sẻ, có những ngày Trấn Thành chỉ ngủ vài tiếng rồi tiếp tục lên phim trường để làm việc. Bên cạnh quá trình thực hiện phim, nam nghệ sĩ còn bận rộn với nhiều hoạt động và dự án khác.

Việc Trấn Thành vắng mặt trong buổi tụ họp của các đồng nghiệp vì đang đi phim cũng phần nào cho thấy lịch trình làm việc của nam nghệ sĩ trong thời gian này. Khán giả hiện chờ đợi những thông tin chính thức tiếp theo về Em, đặc biệt là câu chuyện, dàn diễn viên và những điểm mới trong dự án điện ảnh dự kiến trình làng vào Tết 2027.

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987 tại TP.HCM. Anh được biết đến là MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất hoạt động nổi bật trong lĩnh vực giải trí Việt Nam. Trấn Thành ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình và các dự án điện ảnh như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!... Những năm gần đây, anh dành nhiều thời gian cho lĩnh vực điện ảnh, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật.