Ninh Dương Lan Ngọc báo tin về tình trạng đáng lo

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh lẫn chương trình truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống và những hoạt động thường ngày của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ báo tin về tình trạng sức khỏe hiện tại thông qua kênh broadcast cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên cho biết những ngày qua cô gặp vấn đề sức khỏe do lịch trình làm việc bận rộn, thường xuyên phải tắm khuya. Điều này khiến tình trạng của người đẹp không được đảm bảo, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động trong những ngày tiếp theo.

Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên tham gia những buổi giao lưu giữa đoàn phim và khán giả.

Cụ thể, Ninh Dương Lan Ngọc báo tin về tình trạng hiện tại với khán giả trong kênh broadcast: "Đang sốt quá nên mấy ngày liên tục tắm khuya. Nếu mai ổn, Ngọc mới đi cine tour nổi. Xin lỗi mấy em nhiều".

Thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục xuất hiện trong các hoạt động quảng bá phim, đặc biệt là những buổi cine tour giao lưu giữa ê-kíp và khán giả. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn chuẩn bị cho fan meeting, các dự án quay phim cùng nhiều kế hoạch cá nhân khác. Việc liên tục di chuyển, tham gia các hoạt động kéo dài có thể khiến cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Trong bối cảnh bộ phim mới đang nhận được sự quan tâm, việc Ninh Dương Lan Ngọc thông báo bị sốt khiến người hâm mộ không khỏi sốt ruột. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng sức khỏe vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Khán giả cũng hy vọng nữ diễn viên sớm hồi phục để có thể tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động quảng bá phim trong thời gian tới.

Ninh Dương Lan Ngọc đang gặp vấn đề sức khỏe sau nhiều ngày làm việc với lịch trình dày đặc.

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở lại với dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên, khi cô vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim Việt. Trước đó, Lan Ngọc từng tạo được dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu...

Ở dự án lần này, sự trở lại của nữ diễn viên nhận được nhiều kỳ vọng. Không chỉ bởi khoảng thời gian vắng bóng dài, việc Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục góp mặt trong một thương hiệu điện ảnh từng gây chú ý cũng khiến khán giả tò mò về hình ảnh và màu sắc diễn xuất mà cô mang đến.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều phản hồi tích cực về khả năng nhập vai, biểu cảm cũng như cách thể hiện cảm xúc nhân vật. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự tự nhiên trong diễn xuất của nữ diễn viên.

Ninh Dương Lan Ngọc nhận nhiều phản hồi tích cực với vai diễn trong phim Chị Chị Em Em 3.

Không chỉ tập trung vào hoạt động điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn duy trì sự hiện diện thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội và chương trình giải trí. Nữ diễn viên được yêu mến nhờ tính cách vui vẻ, gần gũi, khả năng tương tác tự nhiên với đồng nghiệp và người hâm mộ. Những hình ảnh hậu trường, khoảnh khắc đời thường hay chia sẻ cá nhân của cô thường nhận được lượng tương tác đáng kể.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là một trong những gương mặt có sức hút của showbiz Việt. Khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sớm hồi phục sức khỏe, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tiếp tục mang đến những dự án chất lượng trong thời gian tới.