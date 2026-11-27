Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hoạt động nổi bật của showbiz Việt, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, dẫn chương trình đến sản xuất phim. Bên cạnh sự nghiệp riêng, nam nghệ sĩ còn được khán giả yêu thích bởi mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc cùng nhiều đồng nghiệp như Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung và một số nghệ sĩ khác đã có dịp hội ngộ tại một sự kiện. Khoảnh khắc đông đủ của dàn nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều khán giả thích thú khi được chứng kiến những gương mặt quen thuộc cùng xuất hiện.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về lý do Trấn Thành vắng mặt tại một sự kiện đặc biệt. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Moli Star)

Đáng chú ý, bên cạnh niềm vui khi các nghệ sĩ gặp gỡ, không ít người lại tò mò về sự vắng mặt của Trấn Thành. Trước đó, nam đạo diễn cùng nhiều đồng nghiệp trong nhóm từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả. Vì vậy, việc thiếu đi một thành viên quen thuộc trong buổi hội ngộ khiến nhiều người buồn và tiếc nuối.

Lý giải về sự vắng mặt này, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ Trấn Thành hiện đang đi Mỹ. Nữ diễn viên còn hài hước chia sẻ rằng anh hai sang Mỹ kiếm tiền để mua quà các em. "Hai đi Mỹ rồi, kiếm tiền mua điện thoại cho các em", nữ diễn viên báo tin về Trấn Thành.

Thông tin Trấn Thành không thể góp mặt khiến một bộ phận khán giả cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự thông cảm khi nam nghệ sĩ đang có lịch trình làm việc bận rộn. Hiện tại, Trấn Thành được cho là đang trong giai đoạn hậu kỳ cho dự án phim Tết dự kiến ra mắt thời gian tới, bên cạnh những kế hoạch và hoạt động cá nhân khác. Khán giả cũng hy vọng Trấn Thành sẽ sớm hoàn thành những công việc đang dang dở để có dịp gặp lại Ninh Dương Lan Ngọc cùng các nghệ sĩ thân thiết.

Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ Trấn Thành đi Mỹ, không thể tham gia một sự kiện đặc biệt. Nhiều khán giả buồn, tiếc nuối khi nam nghệ sĩ lỡ hẹn với các nghệ sĩ thân thiết.

Trong nhiều năm qua, Trấn Thành vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Không chỉ hoạt động với vai trò MC, diễn viên, anh còn từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực đạo diễn và sản xuất phim điện ảnh. Sự đa dạng trong công việc giúp nam nghệ sĩ duy trì độ nhận diện, đồng thời tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Đặc biệt, ở lĩnh vực phim điện ảnh, Trấn Thành gây chú ý khi liên tục thực hiện các dự án phim có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ giai đoạn công bố. Những tác phẩm của anh thường khai thác câu chuyện gia đình, tình cảm và các vấn đề xã hội gần gũi, tạo nên nhiều cuộc thảo luận sau khi ra mắt như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!...

Dù nhận được cả sự ủng hộ lẫn những ý kiến trái chiều, Trấn Thành vẫn duy trì hoạt động đều đặn và không ngừng thử sức ở những vai trò mới. Việc liên tục chuẩn bị các dự án điện ảnh, tham gia chương trình truyền hình và xuất hiện bên cạnh đồng nghiệp cho thấy nam nghệ sĩ vẫn đang giữ nhịp làm việc sôi nổi.

Chính vì vậy, mỗi thông tin liên quan đến Trấn Thành, từ dự án mới đến những khoảnh khắc đời thường, đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Sự vắng mặt của anh trong buổi hội ngộ lần này tuy khiến khán giả tiếc nuối nhưng cũng càng cho thấy sức hút của nam nghệ sĩ đối với công chúng.