Ninh Cường ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội

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Ông Trần Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VT.

Doanh nghiệp góp sức phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Vũ Giao Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Đỗ Thị Hường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng các đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Giao Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Cường ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, ông nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Hiện xã Ninh Cường có 86 doanh nghiệp cùng hàng trăm hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho khoảng 3.000 lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2026, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi hecta canh tác đạt 128 triệu đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 89% cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng/người/năm, tăng 10% so với cùng kỳ.

Ông Vũ Giao Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VT.

Theo lãnh đạo UBND xã, những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, khu vực kinh tế này còn góp phần hạn chế tình trạng lao động phải rời quê hương tìm việc làm, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và chăm lo gia đình.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Ninh Cường tích cực hưởng ứng các phong trào an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ người nghèo. Trong phong trào xóa nhà dột nát, các doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 465 triệu đồng; đóng góp 321 triệu đồng cho phong trào “Tết vì người nghèo” Bính Ngọ và gần 150 triệu đồng cho các hoạt động Đại hội Thể dục thể thao, Tuần lễ văn hóa truyền thống xã Ninh Cường năm 2026.

Các doanh nghiệp còn đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống nước sạch, đèn chiếu sáng tại các khu dân cư; tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới hiện đại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Vũ Giao Hưởng cũng chia sẻ với các doanh nghiệp trước những khó khăn do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, thị trường cạnh tranh gay gắt và việc tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế. Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND xã khẳng định địa phương sẽ tiếp tục thực hiện phương châm “Chính quyền phục vụ, kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Theo đó, xã cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động đối thoại, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giải quyết đúng quy định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Địa phương cũng xác định không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo xã đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chính sách đối với người lao động, bảo đảm an toàn lao động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Cộng đồng doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng địa phương

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Quynh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp xã Ninh Cường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Quynh, những chia sẻ, động viên của lãnh đạo xã, cùng các giải pháp cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, mặt bằng, an ninh trật tự đã tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm hoạt động, duy trì sản xuất và mở rộng thị trường. Để duy trì hoạt động ổn định và phát triển, bên cạnh nỗ lực vượt khó của từng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, ông Quynh khẳng định các hội viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập của người lao động.

Ông Đặng Ngọc Quynh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp xã Ninh Cường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: VT.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp xã Ninh Cường cũng nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xác định việc kinh doanh phải gắn với chữ “Tâm”, chữ “Tín” và trách nhiệm đối với cộng đồng. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, duy trì quỹ hỗ trợ, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết và chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tiếp tục chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đóng góp công sức, vật chất xây dựng cảnh quan môi trường Ninh Cường ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Ninh Cường tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp xã. Ảnh: VT.

Thời gian tới, xã Ninh Cường tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hướng tới mục tiêu đến năm 2028 được công nhận phường Ninh Cường.