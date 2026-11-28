Theo Văn bản số 8454/UBND-VP3 ngày 28/11/2026 của tỉnh Ninh Bình, thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, trong đó yêu cầu hoàn thành xử lý dứt điểm trước ngày 30/6.

Tuy nhiên, theo Báo cáo số 16279/BC-SNNMT ngày 25/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả xử lý còn hạn chế, chế độ báo cáo chưa nghiêm, việc xử lý các bến, bãi trái phép ven sông còn chậm, chưa triệt để.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và đoàn kiểm tra bãi vật liệu xây dựng phía ngoài đê tả Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.

Để chấn chỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo; huy động lực lượng xử lý quyết liệt các vụ vi phạm theo kế hoạch năm 2026, hoàn thành trước ngày 31/12.

Những địa phương chưa xây dựng kế hoạch hoặc kế hoạch chưa bao quát hết vi phạm phải khẩn trương rà soát, bổ sung, xác định cụ thể vụ việc, biện pháp xử lý, thời hạn và trách nhiệm; gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/12.

Các địa phương phải kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, bãi sông thuộc địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm mới; tập trung giải tỏa bến, bãi trái phép, công trình xây dựng, san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê.

Trường hợp không tự giác chấp hành, khi đủ điều kiện pháp luật, phải kiên quyết cưỡng chế, không để tái vi phạm sau giải tỏa.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Châu Sơn và Chủ tịch UBND xã Giao Minh tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm 3 vụ vi phạm mới phát sinh trong tháng 11/2026, báo cáo trước ngày 15/12.

UBND các xã, phường thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng trước ngày 22 về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo tỉnh trước ngày 25, trong đó nêu rõ kết quả, vi phạm mới, vụ chưa xử lý, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp nếu buông lỏng quản lý, chậm xử lý, để phát sinh vi phạm mới hoặc tái vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Kết quả xử lý là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc; trực tiếp kiểm tra những địa bàn chưa có kế hoạch, chưa giải tỏa hoặc còn nhiều vi phạm kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình và ảnh hưởng thoát lũ.

Sở phải thống kê, phân loại, theo dõi kết quả từng vụ việc; đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, xác định nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm, tham mưu tỉnh xem xét các trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo và đề xuất giải pháp xử lý tồn đọng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/1/2027.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chính quyền và cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm đê điều, thủy lợi, bến bãi trái phép ven sông, phương tiện quá tải trọng đi trên đê; bảo đảm an ninh, trật tự khi giải tỏa, cưỡng chế và kịp thời xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.