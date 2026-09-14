Ninh Bình: Xử phạt 7 cơ sở y tế, dược và mỹ phẩm hơn 352 triệu đồng

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua, Sở Y tế đã phối hợp Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Chi cục Quản lý thị trường thành lập 2 đoàn kiểm tra.

Cùng với đó, UBND các xã, phường trên địa bàn cũng triển khai kiểm tra hoạt động y tế theo thẩm quyền.

Các đoàn đã kiểm tra trực tiếp 5 cơ sở cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tư nhân và 6 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế tại 6 xã, phường.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Phan Hiếu/Báo Ninh Bình

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 cơ sở khám, chữa bệnh có nhiều vi phạm. Trong đó có hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép; hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép; sử dụng người hành nghề không có giấy phép hành nghề.

Một số cơ sở còn vi phạm quy định về biển hiệu; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật vắng mặt trong thời gian đăng ký hoạt động nhưng không thực hiện việc ủy quyền theo quy định; không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định pháp luật.

Đối với lĩnh vực kinh doanh dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế, đoàn kiểm tra phát hiện 4 cơ sở vi phạm.

Các lỗi được xác định gồm không cập nhật kịp thời những thay đổi vào hồ sơ công bố thiết bị y tế đã công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế; để lẫn sản phẩm không phải thuốc với thuốc trong trường hợp cơ sở kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.

Ngoài ra, có cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không còn nguyên vẹn bao bì của nhà sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm quá hạn sử dụng hoặc quá thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một cơ sở có dấu hiệu kinh doanh vượt quá phạm vi đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cơ sở, tổng số tiền hơn 352 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, gồm tước quyền sử dụng 2 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tước quyền sử dụng 2 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đình chỉ hoạt động một cơ sở khám, chữa bệnh.

Thời gian tới, Sở Y tế Ninh Bình tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực y tế được giao quản lý.

Sở Y tế cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động y tế và quảng cáo trong lĩnh vực y tế trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.