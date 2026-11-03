Ninh Bình: Xử nghiêm vi phạm, khắc phục bất cập hạ tầng, kéo giảm tai nạn giao thông

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 3/11, Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng khiến tình trạng chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, việc sử dụng rượu, bia trong các đám tiệc, hội họp, giao lưu dịp cuối năm còn phổ biến. Mật độ giao thông dự báo tăng cao do lượng người và phương tiện về quê nghỉ lễ, Tết tăng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

Triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Để kiềm chế, kéo giảm TNGT, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2026. Trong đó, tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện và kiểm tra tải trọng xe.

Lực lượng chức năng chủ động phương án xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn trên tuyến giao thông trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là trong dịp lễ, Tết. Tăng cường phối hợp giữa CSGT với lực lượng cảnh sát và Công an xã, phường xử lý vi phạm TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Tăng cường phối hợp giữa CSGT với lực lượng cảnh sát và công an xã, phường.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026), toàn tỉnh xảy ra 495 vụ TNGT, làm 303 người chết, 310 người bị thương, giảm 97 vụ, 38 người chết và 65 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, đường bộ xảy ra 486 vụ, làm 296 người chết, 309 người bị thương; đường sắt xảy ra 8 vụ, làm 7 người chết, 1 người bị thương; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương.

Các tuyến thường xuyên xảy ra TNGT chủ yếu là quốc lộ 1A, 10, 21B, 38, 38B, tỉnh lộ 495B và tuyến đường bộ nối hai cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng. Đáng chú ý, tai nạn trên các tuyến giao thông nông thôn có chiều hướng phức tạp với 108 vụ, chiếm 22,2% tổng số vụ TNGT toàn tỉnh.

Khắc phục điểm đen, nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Cùng với tuần tra, xử lý vi phạm, Công an tỉnh chủ động phối hợp các ngành, địa phương rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng, lề đường và những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn sẽ được kiên quyết xử lý.

Khắc phục điểm đen, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp, tập trung nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tỉnh tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ xử lý "phạt nguội", góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành của người dân.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, đường thủy được siết chặt, từ đăng ký, đăng kiểm phương tiện đến đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm, thông qua tuần tra, kiểm soát và các đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 83.028 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 204,2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 583 trường hợp, tạm giữ 17.382 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 14.635 trường hợp.

Bảo đảm an toàn cho người dân trong những tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Xuân Thanh (52 tuổi, phường Thiên Trường), có hơn 10 năm làm nghề lái xe vận tải vật liệu xây dựng cho rằng, ý thức của mỗi người là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tai nạn.

Theo ông Thanh, dù bản thân luôn chấp hành quy định, song vẫn có những tình huống va chạm do người tham gia giao thông thiếu quan sát, chủ quan.

"Tôi mong lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm để góp phần giảm thiểu TNGT", ông Thanh chia sẻ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đến khắc phục hạ tầng và tuyên truyền, Ninh Bình quyết tâm giữ vững đà giảm TNGT, bảo đảm an toàn cho người dân trong những tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán.

Tiến Anh