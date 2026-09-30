Ninh Bình xử lý trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông thôn Nông Thịnh có quy mô dưới 1.500 con.

Tình trạng này kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống và sinh hoạt của người dân sinh sống gần khu chăn nuôi.

Theo phản ánh của người dân thôn Trùng Quang, trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông thôn Nông Thịnh đi vào hoạt động từ năm 2014, gồm 3 dãy chuồng, với quy mô hơn 1.000 con lợn. Trang trại nằm cách khu dân cư khoảng 150-185m. Người dân cho rằng khoảng cách này chưa bảo đảm theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 khiến người dân sinh sống gần khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân thôn Trùng Quang cho biết: "Tình trạng mùi hôi từ khu chăn nuôi đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong thời gian dài. Ban ngày, mùi hôi thỉnh thoảng theo hướng gió bay vào nhà; về đêm, nhất là khoảng 2-4 giờ sáng, mùi phát tán nồng nặc, xộc vào nhà khiến nhiều người mất ngủ. Tôi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nên rất khó chịu khi ngửi phải mùi hôi. Người dân trong thôn đã nhiều lần phản ánh với chủ trang trại và chính quyền địa phương, song tình trạng vẫn chưa được cải thiện".

Cùng với mùi hôi, tình trạng ruồi, nhặng phát sinh nhiều từ khu chăn nuôi cũng trở thành nỗi lo của các hộ dân. Bà Phạm Thị Thuận, người dân thôn Trùng Quang phản ánh, vào những ngày mưa, ruồi, nhặng bay vào nhà với số lượng lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. “Người dân quê thường mở cửa sổ ban đêm để nhà cửa thông thoáng, nhưng có những hôm đang ngủ thì mùi hôi nồng nặc bay vào khiến cả nhà tỉnh giấc. Người lớn tuổi như chúng tôi sau đó rất khó ngủ lại”, bà Thuận chia sẻ.

Các lứa lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông thôn Nông Thịnh đang được xuất bán để dọn dẹp chuồng trại, đầu tư công nghệ mới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Thanh Tuyên, Bí thư Chi bộ thôn Trùng Quang cho biết, hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn đã ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân trong thôn do phát sinh mùi hôi. Những năm gần đây, tình trạng này được người dân phản ánh ngày càng thường xuyên. Trên cơ sở kiến nghị của người dân, chính quyền thôn đã làm việc với chủ trang trại và phối hợp UBND xã tổ chức kiểm tra. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định trang trại còn vi phạm các quy định về xử lý nước thải; hệ thống xử lý có thời điểm không vận hành, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Ghi nhận thực tế tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông thôn Nông Thịnh cho thấy, khu vực xung quanh các dãy chuồng được bố trí các ao nuôi thủy sản, diện tích trồng sen và cây xanh. Trang trại hiện sử dụng hệ thống phun sương kết hợp phun men vi sinh nhằm khử mùi; hệ thống quạt thông khí được bố trí để lưu thông không khí và điều chỉnh hướng phát tán mùi. Bên cạnh đó, cơ sở có các bể biogas và hố lắng phục vụ thu gom, xử lý chất thải.

Thừa nhận tình trạng phát sinh mùi trong quá trình chăn nuôi, ông Trần Quốc Toản, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông thôn Nông Thịnh cho biết, trang trại đã hoạt động hơn 10 năm. Mỗi lứa lợn được nuôi trong khoảng 5 tháng; khoảng 3 tháng đầu, mùi phát sinh ít do đàn lợn còn nhỏ, nhưng trong 2 tháng cuối, khi đàn lợn lớn, mùi trong chuồng tăng lên và theo hệ thống quạt thông gió phát tán ra môi trường; vào những thời điểm thời tiết oi nóng, tình trạng này có ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống phía Nam trang trại.

Khu chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông thôn Nông Thịnh.

Cũng theo ông Toản, sau khi xuất bán lứa lợn hiện tại, trang trại sẽ tăng cường vệ sinh, xử lý chuồng trại định kỳ; bổ sung các biện pháp phun sương, sử dụng men vi sinh khử mùi. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tham khảo các mô hình chăn nuôi, xử lý môi trường hiệu quả trong khu vực để nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, bảo đảm hoạt động chăn nuôi gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Trước phản ánh của người dân về tác động môi trường từ hoạt động của trang trại, UBND xã Hải Quang đã tổ chức đoàn kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở, nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng mùi hôi, nước thải và chất thải chăn nuôi ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Sau khi phát hiện các lỗi vi phạm, địa phương đã yêu cầu chủ trang trại cải tạo nâng cấp hệ thống thu gom, quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi theo đúng giấy phép môi trường trong chăn nuôi.

Ông Phạm Hùng Kiền, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Quang cho biết, địa phương yêu cầu trang trại chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải, không để chất thải phát tán ra môi trường. Cùng với đó, cơ sở phải triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý dứt điểm mùi hôi, kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh. Nếu tiếp tục xảy ra vi phạm, UBND xã sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.